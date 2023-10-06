Пенсионер погиб в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
За сутки в Белгородской области зарегистрировали 11 пожаров. Горели хозяйственно-бытовая постройка, навес с сеном, дерево, сухая трава и мусор. В одном из пожаров погиб мужчина 1956 года рождения.
Возгорание со смертельным исходом случилось в селе Козьмодемьяновка Шебекинского городского округа. Подробности трагедии неизвестны.
Помимо этого, пожарные восемь раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и мусора на общей площади более 1400 квадратных метров.
Напомним, в конце сентября при пожаре пострадал житель посёлка Красная Яруга 1962 года рождения. Он находился в летней кухне, когда та начала гореть.