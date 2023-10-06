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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:32

Пожары в Белгородской области

Пенсионер погиб в белгородском приграничье

6 октября 2023, 08:30
Фото: 1MI
Пожары в Белгородской области

Пожар в Шебекинском горокруге закончился трагедией

Возгорание произошло в селе Козьмодемьяновка Шебекинского горокруга. О том, сколько пожаров случилось за сутки, сообщили в региональном МЧС.
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Пожар

За сутки в Белгородской области зарегистрировали 11 пожаров. Горели хозяйственно-бытовая постройка, навес с сеном, дерево, сухая трава и мусор. В одном из пожаров погиб мужчина 1956 года рождения.

Возгорание со смертельным исходом случилось в селе Козьмодемьяновка Шебекинского городского округа. Подробности трагедии неизвестны.

Помимо этого, пожарные восемь раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и мусора на общей площади более 1400 квадратных метров.

Напомним, в конце сентября при пожаре пострадал житель посёлка Красная Яруга 1962 года рождения. Он находился в летней кухне, когда та начала гореть.

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#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Возгорание#Белгород#Погибший#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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