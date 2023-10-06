Николаев: Тариф на водоснабжение и водоотведение должен быть достойным

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
По словам Николаева, для нормальной работы водоканала нужен такой тариф, который бы устрагивал предприятие.
Чтобы зарплату платить, иметь деньги на оплату налогов, платить за электричество, менять сети, строить. Нам тариф нужен достойный.
Александр Николаев
Николаев добавил, что водоканал — один из крупнейших плательщиков различных налоговых сборов.
Из каждых 100 рублей, которые мы начисляем абонентам, около 40 рублей мы платим в различные бюджеты и фонды: налог на имущество, НДС, страховые взносы, НДФЛ и т. д. Рубль заработали — 40 копеек отдали.
Александр Николаев
Напомним, в Белгородской области в 2024 году услуги ЖКХ подорожают максимум на 12,5%, при этом возможно отклонение в виде 3% по разным муниципалитетам.