Николаев: Повышение тарифа не решит проблему с водой в Старом Осколе

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
По словам Николаева, в Белоблводоканал входят все городские округа и районы, кроме Старого Оскола. Там обслуживанием населения по водоснабжению и водоотведению занимается Старооскольский водоканал. При этом Белоблводоканал курирует эту структуру.
В систему водоснабжения и водоотведения в Старом Осколе не были вложены достаточные средства на их поддержание. Поэтому большая часть стала ветхими и одним повышением тарифов вопрос не решить. Можно сказать, что повышение тарифов не решит проблему, но исправит некоторые болезненные точки.
Александр Николаев
Как ранее отметил глава региона Вячеслав Гладков, решить проблему Старооскольского водоканала за один день, за один год и даже за два года невозможно. Губернатор добавил, что его системно уничтожали в течение многих лет.