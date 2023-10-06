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Николаев: Повышение тарифа не решит проблему с водой в Старом Осколе

Николаев: Повышение тарифа не решит проблему с водой в Старом Осколе

6 октября 2023, 15:44
Фото: 1MI
Руководитель Белоблводоканала Александр Николаев ответил на вопросы журналистов. Один из них касался перспективы улучшения ситуации с водоснабжением и водоотведением в Старом Осколе за счёт повышения тарифа.

По словам Николаева, в Белоблводоканал входят все городские округа и районы, кроме Старого Оскола. Там обслуживанием населения по водоснабжению и водоотведению занимается Старооскольский водоканал. При этом Белоблводоканал курирует эту структуру.

В систему водоснабжения и водоотведения в Старом Осколе не были вложены достаточные средства на их поддержание. Поэтому большая часть стала ветхими и одним повышением тарифов вопрос не решить. Можно сказать, что повышение тарифов не решит проблему, но исправит некоторые болезненные точки.
Александр Николаев

Как ранее отметил глава региона Вячеслав Гладков, решить проблему Старооскольского водоканала за один день, за один год и даже за два года невозможно. Губернатор добавил, что его системно уничтожали в течение многих лет.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Водоснабжение#Водоотведение#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Александр Николаев#Белоблводоканал#Повышение тарифа#Старооскольский водоканал
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