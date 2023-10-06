Мусор в лоб: пакет с отходами прилетел в лобовое стекло авто в Белгороде

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Казус в работе сортировщиков мусора попал на видео. Один из пакетов с отходами прилетел в лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля. Горожане решили поделиться записью в соцсетях.
«Вот это видео — подарок с ул. Орлова о работе ЦЭБа директору Сергею Дуюну. Самый „качественный“ сбор мусора. Подумаешь, кому-то по лобовому прилетело», — написала местная жительница.
Гендиректор ООО «ЦЭБ» Сергей Дуюн уже отреагировал на обращение. Он пообещал, что работников компании-транспортировщика накажут.
Благодарю за обращение. Информация передана компании-транспортировщику о необходимости провести беседу с работниками.
Сергей Дуюн, глава Центра экологической безопасности
Ранее белгородцы пожаловались на срыв сроков вывоза мусора. От жителей Белгорода по этому поводу поступило 16 жалоб. Мэр Валентин Демидов заявил, что проблема решается, но разобраться с ней полностью пока не удаётся.