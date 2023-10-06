Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Мусорный пакет прилетел в лобовое стекло авто в Белгороде

Мусор в лоб: пакет с отходами прилетел в лобовое стекло авто в Белгороде

6 октября 2023, 09:04
Фото: Ирина Лисс / кадр из видео
Мусорный пакет прилетел в лобовое стекло авто в Белгороде

Белгородцев позабавила работа сборщиков мусора

Сотрудники, которые приехали собирать отходы, случайно попали пакетом по лобовому стеклу машины. Жители Белгорода поделились видео с моментом инцидента в соцсети.
Сюжет
Мусор

Казус в работе сортировщиков мусора попал на видео. Один из пакетов с отходами прилетел в лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля. Горожане решили поделиться записью в соцсетях.

«Вот это видео — подарок с ул. Орлова о работе ЦЭБа директору Сергею Дуюну. Самый „качественный“ сбор мусора. Подумаешь, кому-то по лобовому прилетело», — написала местная жительница.

Гендиректор ООО «ЦЭБ» Сергей Дуюн уже отреагировал на обращение. Он пообещал, что работников компании-транспортировщика накажут.

Благодарю за обращение. Информация передана компании-транспортировщику о необходимости провести беседу с работниками.
Сергей Дуюн, глава Центра экологической безопасности

Ранее белгородцы пожаловались на срыв сроков вывоза мусора. От жителей Белгорода по этому поводу поступило 16 жалоб. Мэр Валентин Демидов заявил, что проблема решается, но разобраться с ней полностью пока не удаётся.

Мусорный пакет прилетел в лобовое стекло авто в Белгороде
Видео: Ирина Лисс
Идём не по графику: белгородцы пожаловались на срыв сроков вывоза мусора
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Белгородом мусоровоз «утонул» в мусореЖалоб много, вывозить нечем: в Белгороде сорвали график вывоза мусора«Даже с кладбища везут»: где появился лишний мусор из-за проблем в Шебекино
#Видео#Белгородская область#Автомобиль#Мусор#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород#Наталья Корявых#ООО «ЦЭБ»#Сергей Дуюн
Подпишитесь
«Хищение в особо крупном размере»: ФСБ — о задержании экс-главы белгородского УФНС
Сегодня, 09:35
Белгородцев из обстреливаемого приграничья удивил детский конкурс «Шагаем вместе»
Сегодня, 09:17
Незаконно хранивший оружие белгородец едва не устроил взрыв в пятиэтажке
Сегодня, 07:03
Где в Белгородской области уже завтра начнут отопительный сезон?
Сегодня, 07:44
Белгородская ФСБ поймала чиновника с марихуаной
Сегодня, 06:39
Упавшие после работы ПВО в Белгороде обломки повредили авто: фото
Сегодня, 06:34