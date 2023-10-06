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Домостроительная компания выиграла суд у мэрии Белгорода по кварталу с МКД

Лакомый кусок: чем кончился очередной суд ДСК и мэрии Белгорода

6 октября 2023, 16:16
Фото: 1MI

Домостроительная компания выиграла суд у мэрии Белгорода по кварталу с МКД

ДСК подала иск к мэрии с требованием внести изменения в договор. Согласно данным Арбитражного суда Белгородской области, в этот раз компании удалось добиться своего и продлить договор на десять лет.
Сюжет
Суд

АО «„Домостройкорпорация“ — специализированный застройщик» (ДСК) обратилось в суд с просьбой внести изменения в договор о развитии застроенной территории от 2011 года. Истец сослался на невозможность выполнять пункты договора из-за неисполнения мэрией Белгорода обязательств по сносу домов и расселению граждан.

По этой причине ДСК подало иск с требованием принудить мэрию продлить договор. В добровольном порядке в горадминистрации это сделать отказались: по мнению чиновников, сроки выполнения обязательств являются существенным условием договора, а их продление возможно только по решению суда.

В ходе разбирательства мэрия не оспорила тот факт, что несвоевременно исполняла принятые на себя обязательства. В частности, речь идёт о признании домов аварийными, изъятии недвижимости, заключении соглашений с собственниками и предоставлении застройщику освобожденных земельных участков.

Суд изучил материалы дела и пришёл к выводу, что без изменений в контракте застройщик не может заниматься необходимым развитием территории. Целью же иска было не взыскать убытки, а создать условия «для реализации общественно значимых интересов».

Под последним в суде понимают снос ветхого и аварийного жилья, повышение уровней комфортности и обеспеченности жильем, застройку современными зданиями и соблюдение «требований по градостроительным показателям и архитектурной выразительности Белгорода».

По итогам суд встал на сторону ДСК, после чего договор продлили на десять лет — до 2035 года. Решение ещё может быть обжаловано.

Не так давно мэрия отсудила у ДСК почти 2 млн рублей денег за аренду. Также известно, что занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий компании в 2022 заработала почти 9,2 млн рублей чистой прибыли. Выручка от продажи составила почти 10 млн рублей.

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