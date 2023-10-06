Лакомый кусок: чем кончился очередной суд ДСК и мэрии Белгорода

Не так давно мэрия отсудила у ДСК почти 2 млн рублей денег за аренду. Также известно, что занимающаяся строительством жилых и нежилых зданий компании в 2022 заработала почти 9,2 млн рублей чистой прибыли. Выручка от продажи составила почти 10 млн рублей.