Губернатор МО побывал в отремонтированном Физтех-колледже в Долгопрудном

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Согласно заявлению губернатора Московской области, на данный момент обучение в колледже проходят 1250 студентов, почти половина из которых получают образование в рамках ИТ-специальностей. Ряд региональных компаний, сотрудничая с колледжами Подмосковья, проводят подготовку кадров, уже ориентирующихся во всех нюансах работы на момент трудоустройства. В частности, с Физтех-колледжем подобным образом взаимодействуют Федеральная налоговая служба, предприятия оборонной отрасли и иные организации.
У истоков открытия колледжа стоят три учебных заведения: Долгопрудненский техникум, ремесленное училище № 21 и профучилище № 94. Эти учреждения стали базой, на которой в 2020 году был открыт Физтех-колледж с ИТ-уклоном.
По данным издания mosregtoday.ru, в одном из корпусов, который был построен еще в 1963 году, недавно завершился капитальный ремонт.
По словам Алексея Летуновского, директора долгопрудненского Физтеха, восстановительные работы стартовали 1 февраля текущего года, а уже 1 сентября колледж принял студентов. В ходе ремонта были обновлены фасад здания и внутренние помещения, а также полностью отремонтирована система инженерных коммуникаций. Основной задачей было объявлено создание комфортных условий для обучающихся. Сейчас предприятия российского оборонно-промышленного комплекса очень нуждаются в рабочих руках. Студенты, которые отправляются на производства для прохождения практики, впоследствии там и остаются. Для ребят подбирают индивидуальный график обучения. Практика без отрыва от теории является главным плюсом дуального обучения.
В течение трех лет студенты получают профессию, а специальность приобретают за четыре года. В распоряжении абитуриентов — 16 направлений, в частности — сетевое и системное администрирование, информационные системы и программирование, производство и обслуживание авиатехники и эксплуатация БАС. Кроме того, в колледже готовят операторов-логистов, дизайнеров, специалистов рекламной отрасли, мастеров по обработке цифровых данных и наладчиков аппаратных и программных инфокоммуникационных систем.
246 ребят, окончивших колледж в этом году, — а это свыше 80% выпускников — уже трудоустроены по специальности. Из них 213 молодых специалистов получили работу в компаниях — партнерах Физтеха.
В числе прочего губернатор Московской области отметил, что сотрудничество заключается в том, что, когда компании необходимо решить насущные вопросы или продемонстрировать прорывы в каких-то сферах, учащиеся могут «попробовать эти узелки развязать, предложить какие-то решения».