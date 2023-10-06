Губернатор МО побывал в отремонтированном Физтех-колледже в Долгопрудном

По словам Алексея Летуновского, директора долгопрудненского Физтеха, восстановительные работы стартовали 1 февраля текущего года, а уже 1 сентября колледж принял студентов. В ходе ремонта были обновлены фасад здания и внутренние помещения, а также полностью отремонтирована система инженерных коммуникаций. Основной задачей было объявлено создание комфортных условий для обучающихся. Сейчас предприятия российского оборонно-промышленного комплекса очень нуждаются в рабочих руках. Студенты, которые отправляются на производства для прохождения практики, впоследствии там и остаются. Для ребят подбирают индивидуальный график обучения. Практика без отрыва от теории является главным плюсом дуального обучения.