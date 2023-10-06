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Published Сегодня, 12:09

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Гладский рассказал о поддержке экспортёров в Белгородской области

Гладский рассказал о поддержке экспортёров в Белгородской области

6 октября 2023, 12:09
Фото: 1MI
Первый заместитель губернатора Дмитрий Гладский рассказал журналистам о поддержке региональных экспортёров. Также он сообщил, что Белгородская область заняла в данном направлении 28-е место среди 79 субъектов РФ.

По словам чиновника, субъекты РФ не занимаются поддержкой сырьевого экспорта. При этом в Белгородской области поддержку власти оказывают в контексте малого и среднего предпринимательства, занимающегося несырьевым неэнергетическим экспортом. Речь идёт о финансировании из двух источников — по нацпроекту и из областного бюджета.

По итогам 2022 года белгородские предприятия экспортировали продукцию в 100 стран. В итоге регион занял 28-е место из 79 субъектов.

С точки зрения ранжирования мест считаются только те субъекты, которые реализуют так называемый экспортный стандарт 2.0. Десять субъектов по тогам 2022 года данный стандарт не реализовывали.
Дмитрий Гладский

Среди мер поддержки экспортёров в Белгородской области:

  • оказание содействия по выводу предприятия на международные выставки;
  • содействие по выводу для реализации продукции на международных электронных площадках;
  • компенсация расходов компаниям, осуществившим экспортные поставки в части, которая имеет отношение к логистике;
  • содействие предприятиям, у которых были нарушены поставки из-за рубежа с точки зрения поиска новых поставщиков, путей доставки и систем расчёта.

Общее количество денежных средств, которые выделили на поддержку в 2023 году, составляет 139,1 млн рублей. Всего поддержку получили 217 субъектов МСП.

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#Белгородская область#Поддержка#Поставки#Малое и среднее предпринимательство#Нацпроект#Областной бюджет#Белгород#Кристина Семенчук#МСП
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