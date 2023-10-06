Гладский рассказал о поддержке экспортёров в Белгородской области

По словам чиновника, субъекты РФ не занимаются поддержкой сырьевого экспорта. При этом в Белгородской области поддержку власти оказывают в контексте малого и среднего предпринимательства, занимающегося несырьевым неэнергетическим экспортом. Речь идёт о финансировании из двух источников — по нацпроекту и из областного бюджета.