Гладский рассказал о поддержке экспортёров в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
По словам чиновника, субъекты РФ не занимаются поддержкой сырьевого экспорта. При этом в Белгородской области поддержку власти оказывают в контексте малого и среднего предпринимательства, занимающегося несырьевым неэнергетическим экспортом. Речь идёт о финансировании из двух источников — по нацпроекту и из областного бюджета.
По итогам 2022 года белгородские предприятия экспортировали продукцию в 100 стран. В итоге регион занял 28-е место из 79 субъектов.
С точки зрения ранжирования мест считаются только те субъекты, которые реализуют так называемый экспортный стандарт 2.0. Десять субъектов по тогам 2022 года данный стандарт не реализовывали.
Дмитрий Гладский
Среди мер поддержки экспортёров в Белгородской области:
Общее количество денежных средств, которые выделили на поддержку в 2023 году, составляет 139,1 млн рублей. Всего поддержку получили 217 субъектов МСП.