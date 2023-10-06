Гладский ответил на вопрос о создании особой экономической зоны в Шебекино

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В ходе встречи с журналистами первый заместитель губернатора Дмитрий Гладский рассказал, будет ли для белгородского приграничья создана особая экономическая зона.
Пока в Шебекино такая ситуация, нам нужно говорить о дополнительных преференциях для приграничных районов, стимулирующих предпринимательскую и инвестиционную деятельность и восстановление предприятий.
Дмитрий Гладский
При этом чиновник отметил, что если речь идёт о предприятиях в Шебекино и приграничье, они могут воспользоваться всеми доступными мерами поддержки.
Мы различные варианты мер поддержки прорабатываем с Минэкономразвития. Эти вопросы имеют разные циклы рассмотрения. Поднимался вопрос ОЭЗов (особая экономическая зона — прим.ред.). Как один из аспектов он есть, но во что он выльется и что случится, сказать не могу.
Дмитрий Гладский
Гладский добавил, что ОЭЗ — непростой инструмент с точки зрения его создания. Там требуется большой объём подготовки документов, а самое главное — экономическое обоснование целесообразности его создания.
Нужно доказать, что на территории, где собираешься реализовывать ОЭЗ, это даст соответствующий экономический эффект.
Дмитрий Гладский