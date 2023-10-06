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Published Сегодня, 10:22

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Гладский ответил на вопрос о создании особой экономической зоны в Шебекино

Гладский ответил на вопрос о создании особой экономической зоны в Шебекино

6 октября 2023, 10:22
Фото: 1MI
Чиновник отметил, что о дополнительных преференциях для приграничных районов в Белгородской области говорить нужно, а вот создание особой экономической зоны — процесс сложный.

В ходе встречи с журналистами первый заместитель губернатора Дмитрий Гладский рассказал, будет ли для белгородского приграничья создана особая экономическая зона.

Пока в Шебекино такая ситуация, нам нужно говорить о дополнительных преференциях для приграничных районов, стимулирующих предпринимательскую и инвестиционную деятельность и восстановление предприятий.
Дмитрий Гладский

При этом чиновник отметил, что если речь идёт о предприятиях в Шебекино и приграничье, они могут воспользоваться всеми доступными мерами поддержки.

Мы различные варианты мер поддержки прорабатываем с Минэкономразвития. Эти вопросы имеют разные циклы рассмотрения. Поднимался вопрос ОЭЗов (особая экономическая зона — прим.ред.). Как один из аспектов он есть, но во что он выльется и что случится, сказать не могу.
Дмитрий Гладский

Гладский добавил, что ОЭЗ — непростой инструмент с точки зрения его создания. Там требуется большой объём подготовки документов, а самое главное — экономическое обоснование целесообразности его создания.

Нужно доказать, что на территории, где собираешься реализовывать ОЭЗ, это даст соответствующий экономический эффект.
Дмитрий Гладский
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#Белгородская область#Экономика#Предпринимательская деятельность#Шебекино#Белгород#Кристина Семенчук#Приграничные районы#Особая экономическая зона#Инвестиционная деятельность
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