Фонтаны в Белгороде готовят к зимнему сезону

Также сообщалось, что на реконструкцию фонтана в парке Победы требуется 31 млн рублей. Оборудование по состоянию на апрель там было изношено на 80%. Новые же фонтаны, в частности, «Мальчик с гусём» или возле ЖК «Париж», находятся в хорошем состоянии.