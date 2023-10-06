Фонтаны в Белгороде готовят к зимнему сезону

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Белгородские фонтаны готовят к зимнему сезону. Рабочие чистят чаши от грязи, ила и осадков, проверяют исправность инженерных систем.
Насосы перевозят на хранение в Белгорблагоустройство. Их приведут в порядок, а весной установят обратно. Для работ привлекли шесть человек и две единицы техники. Завершить их планируют до конца месяца.
Ранее в мэрии Белгорода рассказали о дальнейшей судьбе проблемного фонтана у Дома офицеров. Ему необходима полная реконструкция, поэтому власти рассматривают возможность поэтапного ремонта.
Также сообщалось, что на реконструкцию фонтана в парке Победы требуется 31 млн рублей. Оборудование по состоянию на апрель там было изношено на 80%. Новые же фонтаны, в частности, «Мальчик с гусём» или возле ЖК «Париж», находятся в хорошем состоянии.
Кроме того, ранее стало известно, что фонтан около музея-диорамы оборудуют новой подсветкой спустя пять лет. Её последний раз включали в 2018 году. В 2023 году освещение объекта переделали.
Напомним, фонтаны в Белгороде в этом году начали работать с 1 мая.