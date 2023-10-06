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Фонтаны

Фонтаны в Белгороде готовят к зимнему сезону

6 октября 2023, 10:48
Фото: 1MI
Фонтаны
Объекты чистят от грязи, проверяют исправность инженерных систем. Насосы приведут в порядок и установят обратно весной. Об этом сообщили в мэрии Белгорода.

Белгородские фонтаны готовят к зимнему сезону. Рабочие чистят чаши от грязи, ила и осадков, проверяют исправность инженерных систем.

Насосы перевозят на хранение в Белгорблагоустройство. Их приведут в порядок, а весной установят обратно. Для работ привлекли шесть человек и две единицы техники. Завершить их планируют до конца месяца.

Ранее в мэрии Белгорода рассказали о дальнейшей судьбе проблемного фонтана у Дома офицеров. Ему необходима полная реконструкция, поэтому власти рассматривают возможность поэтапного ремонта.

Также сообщалось, что на реконструкцию фонтана в парке Победы требуется 31 млн рублей. Оборудование по состоянию на апрель там было изношено на 80%. Новые же фонтаны, в частности, «Мальчик с гусём» или возле ЖК «Париж», находятся в хорошем состоянии.

Кроме того, ранее стало известно, что фонтан около музея-диорамы оборудуют новой подсветкой спустя пять лет. Её последний раз включали в 2018 году. В 2023 году освещение объекта переделали.

Напомним, фонтаны в Белгороде в этом году начали работать с 1 мая.

В мэрии Белгорода рассказали о дальнейшей судьбе фонтана у Дома офицеров
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Фонтаны#Белгорблагоустройство#Белгород#Наталья Корявых
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