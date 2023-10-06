Экс-главу белгородского ФНС задержали, а шебекинец чуть не устроил взрыв в МКД

Стало известно о задержании бывшего руководителя белгородского управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Сергея Воронина. Как сообщалось, 2 октября против него возбудили уголовное дело по статье за мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. За это ему может грозить до десяти лет колонии.