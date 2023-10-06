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Экс-главу белгородского ФНС задержали, а шебекинец чуть не устроил взрыв в МКД

Экс-главу белгородского ФНС задержали, а шебекинец чуть не устроил взрыв в МКД

6 октября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Стало известно о задержании экс-главы белгородского УФНС, шебекинец хранил оружие и едва не устроил взрыв в жилом доме, а власти районов назвали примерные даты начала отопительного сезона.

Задержание экс-главы УФНС

Стало известно о задержании бывшего руководителя белгородского управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Сергея Воронина. Как сообщалось, 2 октября против него возбудили уголовное дело по статье за мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. За это ему может грозить до десяти лет колонии.

Задержали экс-чиновника 4 октября. В этот же день фигуранту предъявили обвинение. Басманный районный суд Москвы решил заключить Воронина под стражу. Ходатайство об избрании меры пресечения рассмотрели 5 октября. Экс-чиновник проведёт под стражей месяц и 28 дней — до 2 декабря.

Вскоре в белгородском управлении ФСБ сообщили подробности уголовного дела. Согласно информации ведомства, Воронин может быть причастен к хищению более 22 млн рублей с помощью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. У фигуранта во время обыска нашли документы, подтверждающие его причастность к участию в преступной схеме.

Добавим, что на момент задержания Сергей Воронин работал замдиректора ООО «Ровеньки маслосырзавод».

Стало известно о задержании бывшего крупного белгородского чиновника
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Неудавшийся взрыв

Шебекинец, подозреваемый в хранении незарегистрированного оружия, едва не устроил взрыв в пятиэтажке. Сообщалось, что мужчина наполнил квартиру газом, чтобы не впускать силовиков.

Происшествие случилось в Шебекино 5 октября. Горожанин не хотел впускать домой сотрудников Росгвардии и ОМОН. Сдаваться силовикам шебекинец не хотел, поэтому открыл газ. Правоохранители успели задержать сопротивлявшегося мужчину.

Также выяснилось, что житель региона действительно незаконно хранил у себя дома пистолет «Наган» и гранату. Против мужчины возбудили несколько уголовных дел.

Вскоре информация о происшествии подтвердилась официально. В региональном следкоме сообщили, что фигуранта заключили под стражу. 49-летнего мужчину обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и покушение на убийство двух лиц общеопасным способом.

На текущий момент следствие назначило ряд судебных экспертиз, ведётся допрос свидетелей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Незаконно хранивший оружие белгородец едва не устроил взрыв в пятиэтажке
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Отопительный сезон

В Белгородской области постепенно начинается отопительный сезон. Стали известны примерные даты, когда в некоторых муниципалитетах региона дадут тепло.

7 октября отопление постепенно начнут включать в Старом Осколе. Полностью завершить эту работу планируется до середины следующей недели. Соцобъекты и многоквартирные дома уже подготовили к отопительному сезону.

В Валуйском горокруге включить батареи планируют 9 октября. Пока проводятся подготовительные работы.

Тепло в Шебекинском горокруге, ориентировочно, начнут подавать с 15 октября. Однако эта дата может измениться. В ближайшие выходные планируется пробный запуск котельных.

В Белгородском районе пока не планируют включать отопление. Но планы тоже могут поменяться в зависимости от погоды.

Где в Белгородской области уже завтра начнут отопительный сезон?
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