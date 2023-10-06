Экс-главу белгородского ФНС задержали, а шебекинец чуть не устроил взрыв в МКД

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Стало известно о задержании бывшего руководителя белгородского управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Сергея Воронина. Как сообщалось, 2 октября против него возбудили уголовное дело по статье за мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. За это ему может грозить до десяти лет колонии.
Задержали экс-чиновника 4 октября. В этот же день фигуранту предъявили обвинение. Басманный районный суд Москвы решил заключить Воронина под стражу. Ходатайство об избрании меры пресечения рассмотрели 5 октября. Экс-чиновник проведёт под стражей месяц и 28 дней — до 2 декабря.
Вскоре в белгородском управлении ФСБ сообщили подробности уголовного дела. Согласно информации ведомства, Воронин может быть причастен к хищению более 22 млн рублей с помощью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. У фигуранта во время обыска нашли документы, подтверждающие его причастность к участию в преступной схеме.
Добавим, что на момент задержания Сергей Воронин работал замдиректора ООО «Ровеньки маслосырзавод».
Шебекинец, подозреваемый в хранении незарегистрированного оружия, едва не устроил взрыв в пятиэтажке. Сообщалось, что мужчина наполнил квартиру газом, чтобы не впускать силовиков.
Происшествие случилось в Шебекино 5 октября. Горожанин не хотел впускать домой сотрудников Росгвардии и ОМОН. Сдаваться силовикам шебекинец не хотел, поэтому открыл газ. Правоохранители успели задержать сопротивлявшегося мужчину.
Также выяснилось, что житель региона действительно незаконно хранил у себя дома пистолет «Наган» и гранату. Против мужчины возбудили несколько уголовных дел.
Вскоре информация о происшествии подтвердилась официально. В региональном следкоме сообщили, что фигуранта заключили под стражу. 49-летнего мужчину обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и покушение на убийство двух лиц общеопасным способом.
На текущий момент следствие назначило ряд судебных экспертиз, ведётся допрос свидетелей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Белгородской области постепенно начинается отопительный сезон. Стали известны примерные даты, когда в некоторых муниципалитетах региона дадут тепло.
7 октября отопление постепенно начнут включать в Старом Осколе. Полностью завершить эту работу планируется до середины следующей недели. Соцобъекты и многоквартирные дома уже подготовили к отопительному сезону.
В Валуйском горокруге включить батареи планируют 9 октября. Пока проводятся подготовительные работы.
Тепло в Шебекинском горокруге, ориентировочно, начнут подавать с 15 октября. Однако эта дата может измениться. В ближайшие выходные планируется пробный запуск котельных.
В Белгородском районе пока не планируют включать отопление. Но планы тоже могут поменяться в зависимости от погоды.