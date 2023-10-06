Что изменится в правилах осеннего призыва для белгородцев в 2023 году?

В 2023 году Госдума приняла закон, согласно которому появился ряд ограничений для тех, кто получил повестку, но не явился в военкомат. В частности, россиянам, игнорирующим повестки в течение недели, запретили выезжать за рубеж. Если призывники не явятся в течение 20 дней, им запретят регистрироваться в качестве ИП или самозанятого, регистрировать авто и управлять ими, регистрировать недвижимость, получать кредиты.