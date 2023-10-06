Что изменится в правилах осеннего призыва для белгородцев в 2023 году?

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
С 1 октября в России начался осенний призыв, в рамках которого к срочной службе должны привлечь порядка 130 тыс. человек в возрасте 18-27 лет. Порядок призыва в этом году практически не изменился.
В 2023 году Госдума приняла закон, согласно которому появился ряд ограничений для тех, кто получил повестку, но не явился в военкомат. В частности, россиянам, игнорирующим повестки в течение недели, запретили выезжать за рубеж. Если призывники не явятся в течение 20 дней, им запретят регистрироваться в качестве ИП или самозанятого, регистрировать авто и управлять ими, регистрировать недвижимость, получать кредиты.
Ужесточилась система штрафов. За неявку по бумажной повестке придётся заплатить 30 тыс. рублей. Пока это не касается внедряемых электронных повесток. Если не предупредить о выезде из РФ на срок до полугода — штраф 5-15 тыс. рублей.
Поездки россиянам будут приходить через работодателя, заказными письмами или через «Госуслуги», а также стандартно будут передаваться лично в руки. Документ автоматически считается врученным через семь дней, независимо от того, получил ли человек письмо.