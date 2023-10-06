Четыре региона в ЦФО обогнали Белгородскую область по размеру зарплаты

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Белгородской области за год выросла средняя номинальная начисленная зарплата. В июле 2023 года она составляла 55 тыс. рублей и выросла на 13,8% по сравнению с июлем 2022 года.
В целом по РФ зарплата увеличилась на 13,9% — до 71,4 тыс. рублей, по ЦФО выросла на 13,4% — до 88,4 тыс. рублей. По зарплате среди регионов Центрального федерального округа Белгородскую область обогнали только Москва, Московская, Тульская и Калужская области.
Ранее сообщалось, что Белгород и Старый Оскол не вошли в топ-30 российских городов по уровню зарплат. Областной центр занял 46-е место со средней зарплатой в 51,9 тыс. рублей. Старый Оскол стал 55-м со средней зарплатой в 50 тыс. рублей.
Также Белгородстат опубликовал данные о сферах деятельности в Белгородской области с самым высоким уровнем зарплат. Зарплата работников металлургического производства составила 80,7 тыс. рублей, занятые в добыче полезных ископаемых получают 77,6 тыс. рублей.