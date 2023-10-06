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Зарплата

Четыре региона в ЦФО обогнали Белгородскую область по размеру зарплаты

6 октября 2023, 12:11
Фото: 1MI
Зарплата
Средняя номинальная зарплата в регионе выросла до 55 тыс. рублей. Среди регионов ЦФО обгоняют Белгородскую область только Москва, Подмосковье, Калужская и Тульская области. Данные опубликовал Белгородстат.

В Белгородской области за год выросла средняя номинальная начисленная зарплата. В июле 2023 года она составляла 55 тыс. рублей и выросла на 13,8% по сравнению с июлем 2022 года.

В целом по РФ зарплата увеличилась на 13,9% — до 71,4 тыс. рублей, по ЦФО выросла на 13,4% — до 88,4 тыс. рублей. По зарплате среди регионов Центрального федерального округа Белгородскую область обогнали только Москва, Московская, Тульская и Калужская области.

Ранее сообщалось, что Белгород и Старый Оскол не вошли в топ-30 российских городов по уровню зарплат. Областной центр занял 46-е место со средней зарплатой в 51,9 тыс. рублей. Старый Оскол стал 55-м со средней зарплатой в 50 тыс. рублей.

Также Белгородстат опубликовал данные о сферах деятельности в Белгородской области с самым высоким уровнем зарплат. Зарплата работников металлургического производства составила 80,7 тыс. рублей, занятые в добыче полезных ископаемых получают 77,6 тыс. рублей.

Белгород и Старый Оскол не вошли в топ-30 российских городов по уровню зарплат
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#Белгородская область#Экономика#Зарплата#Белгородстат#Цфо#Белгород#Наталья Корявых
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