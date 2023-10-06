«Безобразная работа»: в Белгороде никак не отремонтируют «провальную велодорожку»

На провалившееся асфальтовое покрытие велодорожки на улице 5 Августа пожаловалась жительница Белгорода. Женщина сообщила, что асфальт провалился ещё в августе этого года, об этом она сразу сообщила мэру города Валентину Демидову в соцсетях.