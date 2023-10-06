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Мэрия пообещала восстановить провал на велодорожке в Белгороде

«Безобразная работа»: в Белгороде никак не отремонтируют «провальную велодорожку»

6 октября 2023, 11:12
Фото: 1MI

Мэрия пообещала восстановить провал на велодорожке в Белгороде

Участок велодорожки на перекрёстке улиц Щорса и Апанасенко «находится под землёй», но власти всё никак не преступят к ремонту. О провалившемся покрытии рассказала местная жительница. Мэрия назвала срок выполнения работ.

На провалившееся асфальтовое покрытие велодорожки на улице 5 Августа пожаловалась жительница Белгорода. Женщина сообщила, что асфальт провалился ещё в августе этого года, об этом она сразу сообщила мэру города Валентину Демидову в соцсетях.

Однако в сентябре за ремонтные работы так и не взялись, о чём белгородка снова напомнила власти. Её вновь проигнорировали, утверждает горожанка.

Уже октябрь, и до сих пор никаких действий не совершается. Просила назначить сроки — просьбу проигнорировали.
отметила женщина

На это обращение жительница всё-таки получила ответ. Администрация Белгорода попросила уточнить координаты провала. Горожанка ответила, что люк провалился около перекрёстка улиц Щорса и Апанасенко. Ей пообещали выполнить ремонтные работы до 23 октября.

Обращение белгородкиОбращение белгородки
Обращение белгородкиОбращение белгородки
Обращение белгородки
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#Ремонт#Новости Белгорода#Велодорожка#Мэрия#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова#Провал
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