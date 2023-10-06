«Безобразная работа»: в Белгороде никак не отремонтируют «провальную велодорожку»

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
На провалившееся асфальтовое покрытие велодорожки на улице 5 Августа пожаловалась жительница Белгорода. Женщина сообщила, что асфальт провалился ещё в августе этого года, об этом она сразу сообщила мэру города Валентину Демидову в соцсетях.
Однако в сентябре за ремонтные работы так и не взялись, о чём белгородка снова напомнила власти. Её вновь проигнорировали, утверждает горожанка.
Уже октябрь, и до сих пор никаких действий не совершается. Просила назначить сроки — просьбу проигнорировали.
отметила женщина
На это обращение жительница всё-таки получила ответ. Администрация Белгорода попросила уточнить координаты провала. Горожанка ответила, что люк провалился около перекрёстка улиц Щорса и Апанасенко. Ей пообещали выполнить ремонтные работы до 23 октября.