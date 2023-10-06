Белгородцев из обстреливаемого приграничья удивил детский конкурс «Шагаем вместе»

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Жителей региона удивил конкурс «Шагаем вместе по Белгородчине», в котором необходимо передавать количество шагов, сделанных ребёнком за сутки. По словам одной из родительниц, они «в обязательном порядке» должны на протяжении года присылать классной руководительнице данные шагомера. При этом, утверждает другая женщина, дети приграничья не ходят ни в школы, ни в музеи — они сидят в подвалах, прячась от обстрелов ВСУ.
Это что ещё такое? Кому в управлении образования скучно? Дети и так нагружены уроками и домашними заданиями. Просьба прекратить это безобразие.
обратились белгородцы
На обращение ответил глава минобра Андрей Милёхин, но ничего существенного не сказал. Он лишь попросил белгородцев уточнить муниципалитет, в котором они проживают, чтобы попробовать решить вопрос.
Кроме этого, родителей на протяжении трёх лет просят указывать безопасный маршрут ребёнка до школы. «С чего он вдруг станет безопаснее после того, как нарисовали в приложении, где и куда надо идти и повернуть?» — задаются вопросом родители.