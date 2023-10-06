Белгородцев из обстреливаемого приграничья удивил детский конкурс «Шагаем вместе»

Жителей региона удивил конкурс «Шагаем вместе по Белгородчине», в котором необходимо передавать количество шагов, сделанных ребёнком за сутки. По словам одной из родительниц, они «в обязательном порядке» должны на протяжении года присылать классной руководительнице данные шагомера. При этом, утверждает другая женщина, дети приграничья не ходят ни в школы, ни в музеи — они сидят в подвалах, прячась от обстрелов ВСУ.