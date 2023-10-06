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Белгородца, который чуть не устроил взрыв в пятиэтажке, заключили под стражу

Белгородца, который чуть не устроил взрыв в пятиэтажке, заключили под стражу

6 октября 2023, 13:51
Фото: 1MI
Ранее к нему с обыском приехали сотрудники Росгвардии и ОМОН. Его подозревали в хранении незарегистрированного оружия. Но открывать двери житель Шебекино не захотел и включил газовую плиту. Мужчину заключили под стражу. Подробности Бел.Ру сообщили в региональном следкоме.

По информации ведомства, следователи расследуют уголовное дело в отношении 49-летнего белгородца, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 30, п п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц общеопасным способом).

По версии следствия, утром 5 октября текущего года сотрудники правоохранительных органов на основании судебного решения были в многоквартирном жилом доме в Шебекино, где проживал обвиняемый. Они отрабатывали информацию о причастности фигуранта к ряду противоправных действий.

Находясь у входной двери квартиры, в которой проживал мужчина, правоохранители сообщили белгородцу, что у них есть постановление суда, которое разрешает зайти в его квартиру.

В это время мужчина «в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц и подрыва квартиры» открыл кран подачи газа к газовой плите. Но правоохранители его остановили.

Во время обыска у фигуранта по делу нашли и изъяли предметы, запрещённые к свободному обороту. Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мужчину заключили под стражу.

Незаконно хранивший оружие белгородец едва не устроил взрыв в пятиэтажке
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#Росгвардия#Уголовное дело#Шебекино#Преступление#Арест#Эксклюзив#Покушение на убийство#Белгород#Кристина Семенчук#Газовая плита
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