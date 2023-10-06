Белгородца, который чуть не устроил взрыв в пятиэтажке, заключили под стражу

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По информации ведомства, следователи расследуют уголовное дело в отношении 49-летнего белгородца, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 30, п п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц общеопасным способом).
По версии следствия, утром 5 октября текущего года сотрудники правоохранительных органов на основании судебного решения были в многоквартирном жилом доме в Шебекино, где проживал обвиняемый. Они отрабатывали информацию о причастности фигуранта к ряду противоправных действий.
Находясь у входной двери квартиры, в которой проживал мужчина, правоохранители сообщили белгородцу, что у них есть постановление суда, которое разрешает зайти в его квартиру.
В это время мужчина «в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц и подрыва квартиры» открыл кран подачи газа к газовой плите. Но правоохранители его остановили.
Во время обыска у фигуранта по делу нашли и изъяли предметы, запрещённые к свободному обороту. Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Мужчину заключили под стражу.