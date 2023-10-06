Белгородца, который чуть не устроил взрыв в пятиэтажке, заключили под стражу

Ранее к нему с обыском приехали сотрудники Росгвардии и ОМОН. Его подозревали в хранении незарегистрированного оружия. Но открывать двери житель Шебекино не захотел и включил газовую плиту. Мужчину заключили под стражу. Подробности Бел.Ру сообщили в региональном следкоме.

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