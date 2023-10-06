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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Белгородский водоканал планирует взимать плату за чрезмерное загрязнение сточных вод

Белгородский водоканал планирует взимать плату за чрезмерное загрязнение сточных вод

6 октября 2023, 12:48
Фото: 1MI
Это может стать дополнительным источником получения средств водоканалом в 2024 году. Подробнее рассказал первый заместитель генерального директора ГУП «Белоблводоканал» Андрей Колесников.

По его словам, инвестиционная программа водоканала на текущий год утверждена только по Белгороду. В рамках неё запланирован ряд мероприятий по модернизации существующей сети.

Если говорить о подключении и строительстве новых централизованных систем водоснабжения и водоотведения всех населённых пунктов, где их не было, то такие мероприятия проводятся при реализации региональной программы. За счёт своих средств амортизации предприятие не может заложить строительство новых систем.
Андрей Колесников

Колесников отметил, что в следующем году водоканал в качестве источника финансирования организации планирует брать плату за нарушение предельных допустимых концентраций в канализационной системе.

Данные дополнительные средства, которые не включаются в тариф, направят на развитие системы водоотведения.
Андрей Колесников
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#Новости Белгорода#Плата#Белгородский водоканал#Белгород#Кристина Семенчук#Модернизация сети#Инвестиционная программа
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