Белгородский водоканал планирует взимать плату за чрезмерное загрязнение сточных вод

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По его словам, инвестиционная программа водоканала на текущий год утверждена только по Белгороду. В рамках неё запланирован ряд мероприятий по модернизации существующей сети.
Если говорить о подключении и строительстве новых централизованных систем водоснабжения и водоотведения всех населённых пунктов, где их не было, то такие мероприятия проводятся при реализации региональной программы. За счёт своих средств амортизации предприятие не может заложить строительство новых систем.
Андрей Колесников
Колесников отметил, что в следующем году водоканал в качестве источника финансирования организации планирует брать плату за нарушение предельных допустимых концентраций в канализационной системе.
Данные дополнительные средства, которые не включаются в тариф, направят на развитие системы водоотведения.
Андрей Колесников