Белгородская ФСБ поймала чиновника с марихуаной

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
ФСБ задержала сотрудника одного из комитетов администрации Алексеевского городского округа и пресекла канал незаконного оборота наркотических средств. У должностного лица нашли 200 граммов марихуаны.
Сотрудники службы безопасности задержали белгородца 1972 года рождения. Наркотики у него обнаружили в ходе обыска. Как выяснилось, злоумышленник планировал их сбыть.
Против должностного лица возбудили уголовное дело за приготовление к преступлению и покушение на него, а также за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Расследование завершилось, а обвиняемого осудили.
Алексеевский районный суд приговорил сотрудника администрации к двум годам исправительных работ. Суд учёл смягчающие обстоятельства, содействие следствию и раскаяние подсудимого.
Приговор вступил в законную силу.