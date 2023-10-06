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Белгородского чиновника поймали с марихуаной

Белгородская ФСБ поймала чиновника с марихуаной

6 октября 2023, 06:39
Фото: 1MI
Белгородского чиновника поймали с марихуаной
Сотрудник одного из комитетов администрации в Алексеевском горокруге собирался продать запрещённые вещества, но был задержан. Его уже осудили, сообщили в пресс-службе УФСБ.

ФСБ задержала сотрудника одного из комитетов администрации Алексеевского городского округа и пресекла канал незаконного оборота наркотических средств. У должностного лица нашли 200 граммов марихуаны.

Сотрудники службы безопасности задержали белгородца 1972 года рождения. Наркотики у него обнаружили в ходе обыска. Как выяснилось, злоумышленник планировал их сбыть.

Против должностного лица возбудили уголовное дело за приготовление к преступлению и покушение на него, а также за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Расследование завершилось, а обвиняемого осудили.

Алексеевский районный суд приговорил сотрудника администрации к двум годам исправительных работ. Суд учёл смягчающие обстоятельства, содействие следствию и раскаяние подсудимого.

Приговор вступил в законную силу.

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#Белгородская область#Наркотики#Уголовное дело#Суд#ФСБ#Марихуана#Чиновник#Белгород#Наталья Корявых#Алексеевский горокруг
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