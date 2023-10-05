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Белгородцы пожаловались на подрядчика из-за некачественной спортплощадки

«Заросшее поле вместо площадки»: белгородцы «воюют» с подрядчиком из-за стадиона

5 октября 2023, 15:08
Фото: 1MI

Белгородцы пожаловались на подрядчика из-за некачественной спортплощадки

Родители школьников в Губкинском горокруге недовольны качеством работ на детской спортивной площадке. Подрядчик попытался оправдаться и заявил, что дети виноваты сами. Видеообращение появилось в Сети.

В Губкинском горокруге родители школьников жалуются на некачественную работу подрядчика по организации спортивной площадки в селе Чуево. Более того, в подрядной организации попытались оправдаться тем, что в случившемся якобы виноваты сами дети.

Местные жители неоднократно жаловались на состояние площадки, но, по их словам, реакции от властей они не дождались. Как сообщается, в ноябре 2022 года начали реконструкцию школьного стадиона. Уже в мае она закончилась. На месте стройки, как рассказывают родители, остались кучи песка, ямы, строительный мусор, незакреплённые брусья.

Теперь на этом месте вместо обещанной площадки — заросшее поле. Людям говорили, что его покосят, а брусья закрепят. Наступил сентябрь, однако ситуация не изменилась. Интересно, что подрядчик обвиняет в случившемся ветер и детей.

«Ветром унесло песок, дети сами повредили травяное покрытие, которое здесь должно быть, брусья поломали тоже сами дети», — пересказывает разговор одна из матерей школьников.

Власти района отвечали, что ищут деньги на дальнейшее строительство. Однако у родителей возникает логичный вопрос, как могли закончиться деньги, если их выделили на утверждённый проект.

Видео взято со страница «Белгород — это интересно» в ВК

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