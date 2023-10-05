«Заросшее поле вместо площадки»: белгородцы «воюют» с подрядчиком из-за стадиона

Местные жители неоднократно жаловались на состояние площадки, но, по их словам, реакции от властей они не дождались. Как сообщается, в ноябре 2022 года начали реконструкцию школьного стадиона. Уже в мае она закончилась. На месте стройки, как рассказывают родители, остались кучи песка, ямы, строительный мусор, незакреплённые брусья.