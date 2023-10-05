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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Обновлённый фасад здания с вывеской "Слово"

В Белгороде снова появилось «Слово»

5 октября 2023, 06:38
Фото: "Белгород - это интересно"
Обновлённый фасад здания с вывеской "Слово"
Историческую вывеску воссоздали на Гражданском проспекте. Ранее её убирали из-за ремонта. После реконструкции «Слово», как и обещали, обыграли с названием кофейни, заметили в «Белгород — это интересно».

Вечером 4 октября очевидцы обратили внимание на вернувшееся «Слово» на фасад здания №53 по Гражданскому проспекту. Историческую вывеску необычно обыграли с названием кофейни в здании. Воссозданная вывеска теперь является частью предложения.

Напомним, что ранее в здании на Гражданском проспекте находилась вывеска обувного магазина. После того, как её сняли, жители заметили вывеску от старого книжного магазина «Слово», который был открыт в СССР и в 90-е годы.

В декабре 2022 года вывеску закрасили, хотя в городской администрации из-за многочисленных просьб жителей обещали её сохранить. Позже в мэрии объяснились: оставить прежний слой штукатурки без ремонта было невозможно, поэтому вывеску решили закрасить, а затем воссоздать на новом покрытии.

О том, что вывеску «Слово» обыграют с названием кафе, стало известно ещё в октябре 2022 года.

Обновлённый фасад здания с вывеской "Слово"Обновлённый фасад здания с вывеской "Слово"
Обновлённый фасад здания с вывеской "Слово"
Фото: "Белгород - это интересно"
«Слово» в центре Белгорода обновят, но оставят на прежнем месте
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#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Кафе#Белгород#Вывеска#Слово#Александра Склярова
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