Уехал на серой «Ладе» и не вернулся: в Шебекино несколько дней ищут мужчину

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Александра Куклина последний раз видели уезжающим 1 октября на сером автомобиле «Лада Калина». С тех пор его местонахождение неизвестно.
В день исчезновения 56-летний мужчина был одет в синюю футболку и тёмно-синие джинсы. Рост жителя Шебекино — 168 см, телосложение нормальное. У мужчины тёмно-русые волосы и серые глаза.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, что вчера, 4 октября, появилась информация о пропавших белгородцах: двое из них нашлись живыми, третий человек погиб. Ещё одного мужчину, пропавшего 28 сентября в Старом Осколе, до сих пор ищут. 44-летний Абдибакир Айбашов, предположительно, был одет в тёмный свитер и тёмные штаны.