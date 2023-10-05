Уехал на серой «Ладе» и не вернулся: в Шебекино несколько дней ищут мужчину

Напомним, что вчера, 4 октября, появилась информация о пропавших белгородцах: двое из них нашлись живыми, третий человек погиб. Ещё одного мужчину, пропавшего 28 сентября в Старом Осколе, до сих пор ищут. 44-летний Абдибакир Айбашов, предположительно, был одет в тёмный свитер и тёмные штаны.