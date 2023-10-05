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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

В Шебекино пропал мужчина

Уехал на серой «Ладе» и не вернулся: в Шебекино несколько дней ищут мужчину

5 октября 2023, 14:24
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
В Шебекино пропал мужчина

Волонтёры объявили поиск жителя белгородского Шебекино

56-летнего мужчину в последний раз видели 1 октября. В тот день он уехал на сером автомобиле «Лада Калина». Информацию о пропавшем мужчине разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

Александра Куклина последний раз видели уезжающим 1 октября на сером автомобиле «Лада Калина». С тех пор его местонахождение неизвестно.

В день исчезновения 56-летний мужчина был одет в синюю футболку и тёмно-синие джинсы. Рост жителя Шебекино — 168 см, телосложение нормальное. У мужчины тёмно-русые волосы и серые глаза.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Напомним, что вчера, 4 октября, появилась информация о пропавших белгородцах: двое из них нашлись живыми, третий человек погиб. Ещё одного мужчину, пропавшего 28 сентября в Старом Осколе, до сих пор ищут. 44-летний Абдибакир Айбашов, предположительно, был одет в тёмный свитер и тёмные штаны.

Информация о пропавшем шебекинцеИнформация о пропавшем шебекинце
Информация о пропавшем шебекинце
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
Двое живы, один погиб: волонтёры сообщили результаты поиска пропавших белгородцев
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