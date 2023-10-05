Стали известны подробности гибели мужчины из-за подростков в Старом Осколе

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Новые подробности появились по поводу громкого происшествия, которое случилось в Старом Осколе. О том, как произошло преступление, рассказали родственники убитого мужчины.
В ночь, когда случилась трагедия, 47-летний староосколец вместе с другом отмечал день рождения матери. Они с приятелем сидели в гараже. Мужчина пошёл в алкомаркет «24 градуса». Там он и встретил компанию пьяных подростков.
Конфликт между мужчиной и несовершеннолетними произошёл прямо в стенах заведения. По словам дочери убитого, на видео попал момент, где один из подростков сорвал цепочку с её отца, а затем все четверо парней начали её перекидывать.
«Когда издевались изначально над моим папой, продавщицы магазина всё видели. Почему они не вызвали ЧОП? У каждого заведения есть своя охрана. Видят, что глумятся над взрослым человеком малолетки. Они могли хотя бы их запугать и сказать: „Всё, я нажала кнопку, сейчас приедет полиция, лучше разбегайтесь““, — рассуждает девушка.
На улице также никто не отреагировал на избиение детьми взрослого мужчины, а посетители заведения продолжали выпивать. Зафиксировали преступление камеры. На утро золотой крест убитого семье передала продавщица магазина.
Также дочь убитого старооскольца рассказала, что молодые люди до этого сидели в другом баре. Как отмечает девушка, есть фотографии.
«Несовершеннолетние люди были в баре. Они также там выпивали, фотографировались, веселились, а потом они вывели его на улицу, убили вот тут», — продолжила девушка.
Горожане теперь требуют, чтобы магазин «24 градуса» закрылся. Старооскольцы рассказали, что алкоголь продают там всем, в том числе несовершеннолетним. Дочь мужчины уверена, что если алкомаркет не закроется, то может произойти ещё одна подобная трагедия.
Напомним, по факту происшествия возбудили уголовные дела — по статьям за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, и разбой группой лиц по предварительному сговору. Один из подозреваемых парней уже задержан.