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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Подростки до смерти избили мужчину из-за золотой цепочки в Старом Осколе

Стали известны подробности гибели мужчины из-за подростков в Старом Осколе

5 октября 2023, 07:04
Фото: Midjourney
Подростки до смерти избили мужчину из-за золотой цепочки в Старом Осколе

В Старом Осколе возбудили уголовные дела из-за гибели мужчины

На днях группа подростков до смерти забила мужчину из-за золотой цепочки. Родственники погибшего старооскольца рассказали, как произошло преступление, а также о том, что компания несовершеннолетних парней выпивала в местных питейных заведениях, сообщает «9 Канал».

Новые подробности появились по поводу громкого происшествия, которое случилось в Старом Осколе. О том, как произошло преступление, рассказали родственники убитого мужчины.

В ночь, когда случилась трагедия, 47-летний староосколец вместе с другом отмечал день рождения матери. Они с приятелем сидели в гараже. Мужчина пошёл в алкомаркет «24 градуса». Там он и встретил компанию пьяных подростков.

Конфликт между мужчиной и несовершеннолетними произошёл прямо в стенах заведения. По словам дочери убитого, на видео попал момент, где один из подростков сорвал цепочку с её отца, а затем все четверо парней начали её перекидывать.

«Когда издевались изначально над моим папой, продавщицы магазина всё видели. Почему они не вызвали ЧОП? У каждого заведения есть своя охрана. Видят, что глумятся над взрослым человеком малолетки. Они могли хотя бы их запугать и сказать: „Всё, я нажала кнопку, сейчас приедет полиция, лучше разбегайтесь““, — рассуждает девушка.

На улице также никто не отреагировал на избиение детьми взрослого мужчины, а посетители заведения продолжали выпивать. Зафиксировали преступление камеры. На утро золотой крест убитого семье передала продавщица магазина.

Также дочь убитого старооскольца рассказала, что молодые люди до этого сидели в другом баре. Как отмечает девушка, есть фотографии.

«Несовершеннолетние люди были в баре. Они также там выпивали, фотографировались, веселились, а потом они вывели его на улицу, убили вот тут», — продолжила девушка.

Горожане теперь требуют, чтобы магазин «24 градуса» закрылся. Старооскольцы рассказали, что алкоголь продают там всем, в том числе несовершеннолетним. Дочь мужчины уверена, что если алкомаркет не закроется, то может произойти ещё одна подобная трагедия.

Видео: 9 Канал Старый Оскол
Подростки до смерти избили мужчину в Белгородской области из-за золотой цепочки?
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