Стали известны подробности гибели мужчины из-за подростков в Старом Осколе

«Когда издевались изначально над моим папой, продавщицы магазина всё видели. Почему они не вызвали ЧОП? У каждого заведения есть своя охрана. Видят, что глумятся над взрослым человеком малолетки. Они могли хотя бы их запугать и сказать: „Всё, я нажала кнопку, сейчас приедет полиция, лучше разбегайтесь““, — рассуждает девушка.