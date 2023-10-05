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Published Сегодня, 07:19

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Учитель

Сколько, по мнению белгородцев, должны зарабатывать учителя?

5 октября 2023, 07:19
Фото: 1MI
Учитель

Белгородцы назвали достойную зарплату для учителей

Некоторые считают, что заработная плата в месяц должна достигать 150 тыс. рублей, кто-то согласен и на 50 тыс. рублей. Специалисты сервиса SuperJob выяснили, какой, по мнению белгородцев, должна быть достойная зарплата учителя.

Если верить данным Росстата, средняя заработная плата учителя в России на июнь 2023 года составляла 65 тыс. рублей. Специалисты сервиса провели опрос среди белгородцев и выяснил, какая зарплата, по их мнению, является достойной для учителей.

Большинство жителей Белгородской области, участвовавших в опросе, считает, что учителя должны зарабатывать минимум 50-80 тыс. рублей в месяц — за этот вариант проголосовали 27% белгородцев. 23% опрошенных считают, что в месяц зарплата должна достигать 80-100 тыс. рублей, 16% проголосовали за 100-150 тыс. рублей. Исходя из полученных ответов, средняя величина зарплаты, которую в идеале должны выплачивать учителям региона, составляет 89 тыс. рублей в месяц.

Любопытно, что мужчины оценивают работу учителя дороже, чем женщины: 90 и 87 тыс. рублей соответственно. Жители до 35 лет чаще выбирали сумму в 87 тыс. рублей, а поколение постарше — 90 тыс. рублей.

Подобный опрос устроили и среди жителей Москвы. Для них достойной зарплатой стала сумма в 125 тыс. рублей в месяц, хотя Мосстат сообщал, что средняя зарплата за июнь составила 135 тыс. рублей. У жителей Северной столицы запросы меньше: петербуржцы согласны на зарплату в 100 тыс. рублей. Официальная же статистика говорит о средней зарплате в 73 тыс. рублей.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Средняя зарплата#Белгород#Социальный опрос#Зарплата учителей#Александра Склярова
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