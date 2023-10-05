Сколько, по мнению белгородцев, должны зарабатывать учителя?

Подобный опрос устроили и среди жителей Москвы. Для них достойной зарплатой стала сумма в 125 тыс. рублей в месяц, хотя Мосстат сообщал, что средняя зарплата за июнь составила 135 тыс. рублей. У жителей Северной столицы запросы меньше: петербуржцы согласны на зарплату в 100 тыс. рублей. Официальная же статистика говорит о средней зарплате в 73 тыс. рублей.