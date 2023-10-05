Сбегают от «палок»: почему российские полицейские уходят со службы

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В книгах о революции или жизни революционеров Россия нередко представляется как «полицейское государство» — постоянно упоминаются городовые, жандармы, филеры, агенты сыска и другие блюстители закона. В советских учебниках литературы есть фраза, которую приписывали генералу Алексею Ермолову: «В России на каждом голубой мундир, а если не мундир, то голубая подкладка, если не подкладка, то голубая заплатка».
Так ли много на самом деле было людей в форме? Например, секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на пленуме в 1953 году вспоминал, что жандарма увидел лишь к 24 годам, а в волости, кроме одного урядника, никого не было. В действительности в дореволюционной России сотрудников органов правопорядка было очень мало — около 156 тысяч — один полицейский более чем на 1 тысячу жителей.
В губерниях количество полицейских чинов редко достигало 200-300 человек. Однако любой сотрудник мог полагаться на помощь дворников: когда городовой подавал сигнал свистком, двое или трое из них сразу появлялись рядом с ним.
Обычный сотрудник полиции — городовой — в царской России получал около 20 рублей. Так же, как и сейчас, на размер выплат влияла выслуга лет. Если перевести эти деньги в современные, получится примерно 26 тысяч рублей. Размер зарплаты полицейских часто «оправдывался» их взяточничеством, но и цены в то время были совершенно иными. 1 килограмм говядины стоил 21 копейку, картошки — 1,5 копейки.
На четверых обычных городовых приходился один старший, он получал не более 420 рублей в год — это по 35 рублей в месяц. Зарплата у начальников полиции — полицмейстеров и уездных исправников — была почти в пять раз больше.
К 1940-м годам численность сотрудников МВД достигла 900 тысяч человек, не считая бойцов внутренних войск, которых насчитывалось около 700 тысяч человек. Таким образом, на каждые 106 граждан приходился один силовик.
Среднемесячная зарплата сотрудников милиции тогда составляла 325 рублей, а килограмм мяса стоил 12,6 рубля. Таким образом, покупательная способность милиционера в 1940 году значительно уступала покупательной способности городового в начале XX века.
2000/21= 95 кг мяса смог бы купить на всю зарплату городовой в 1900-х
325/12.6= почти 26 кг мяса смог бы купить на всю зарплату полицейский в 1940-х
В 90-х, когда инфляция пробивала потолок, сотрудники МВД еле сводили концы с концами. После развала СССР они лишились скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатного проезда и других льгот. Преступность обрела непомерную смелость из-за безнаказанности, и из МВД стали массово увольняться.
Вместо ушедших нередко набирали «случайных» людей, новые сотрудники быстро понимали, что могут получить выгоду из своего положения. Авторитет МВД падал, отношение гражданских к его сотрудникам изменилось, система начала рушиться. В конце 90-х возросло число краж и грабежей, участились самоубийства.
В своей книге «Закат казанского феномена» тогда еще министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров пишет: «Людей надо было поддержать материально, и я обратился с просьбой к правительству республики сделать доплату для всех сотрудников милиции».
Рустам Минниханов, занимавший должность премьер-министра республики, пошел навстречу — каждый сотрудник милиции Татарстана в течение полутора лет получал ежемесячную доплату в 200 рублей. При средней зарплате около 1000 рублей, она имела большое значение, отмечает Сафаров.
В 2000 году президент Татарстана Минтимер Шаймиев подписал Указ «О дополнительных мерах по укреплению охраны общественного порядка», направленный на поддержку участковых: это увеличение штатов участковых, предоставление жилья и увеличение зарплаты. зарплата участковых была увеличена за счет средств республики.
«В течение многих лет эта программа была реальным подспорьем для МВД», — говорится в книге.
В недавнем заявлении главы МВД России Владимира Колокольцева было отмечено, что личный состав министерства находится в критическом некомплекте. Только в июле текущего года из органов внутренних дел уволились 5 тысяч сотрудников. Руководителей на местах призвали предпринять все необходимые меры для минимизации рисков и удовлетворения потребностей населения в защите прав и свобод.
В 2020 году глава МВД Татарстана Артем Хохорин сообщал, что некомплект полицейских в республике составлял 10%. Тогда же ему сообщили интересный факт: зарплата сотрудников патрульно-постовой службы составляла 25 тысяч рублей — из-за этого якобы и бегут сотрудники. К 2022 году некомплект составил уже 12%. Комментировать, как изменилась ситуация к 2023 году, в республиканском МВД не стали.
Сейчас на сайте HeadHunter опубликованы 63 вакансии от регионального министерства Оперуполномоченному уголовного розыска обещают платить от 45 тысяч рублей, следователю — от 42 тысяч рублей, полицейскому — от 30 тысяч рублей.
По словам генерал-майора ФСБ Александра Михайлова, в связи с тем, что в органах большой дефицит, нагрузка на тех, кто остался, возрастает кратно, и не каждый в состоянии ее испытывать. Из-за того и уходят — порочный круг.
«Люди лишены выходных и дополнительных выплат. Люди, которые в здравом уме и светлой памяти, понимают, что им эту лямку тянуть еще лет 15, и, конечно, принимают решение покинуть это богоугодное заведение и заняться чем-то более полезным для себя и своей семьи», — отмечает он.
20 лет проработав в разных подразделениях МВД, в прошлом году ушел на пенсию Сергей (имя изменено по просьбе героя). Оглядываясь на свой опыт, он признается: работать стало невозможно. И маленькая зарплата — только одна из причин увольнения.
По словам мужчины, только что пришедший сотрудник будет получать в среднем 20-22 тысячи. Можно надеяться на незначительные надбавки. Например, в метрополитене, за работу «под землей», труд будет оцениваться на 5-6 тысяч дороже. Еще один фактор — отношение к людям в форме со стороны граждан, прессы и в особенности самого руководства.
«Это — самое главное, то, что вымораживает и убивает человека, когда тебе 20 лет подряд говорят, что ты бестолочь, ничтожество, мразь, несмотря на то, что ты работаешь днем и ночью. Кроме критики, ничего не слышишь. Это я говорю как человек, который ушел с должности заместителя начальника», — рассказывает Сергей Inkazan.
Отсутствие личного времени, вызовы по ночам, стукачество, бюрократия и «страшнейшая палочная система», существо которой, как оказалось, не понимают даже сами сотрудники МВД, — все это гонит людей из органов, считает он.
Кстати, такой способ оценки работы конкретного сотрудника и целого подразделения как «палочная система» на страницах своей книги Сафаров охарактеризовал «пресловутым» и «примитивным».
«Совсем отказаться от него нельзя: люди начнут откровенно бездельничать, но и действенным его не назовешь — слишком часто с внутриведомственной статистикой пытаются мухлевать», — пишет он, отмечая, что бывало и такое — один случай хулиганства по документам «раскрыли» девять раз, а некоторые преступления, наоборот, пытались скрыть.
По мнению Сергея, сотрудник полиции является одним из самых юридически незащищенных людей. Так, попав в ДТП даже в трезвом состоянии и не по своей вине, вы получите строгий выговор на совещании, взыскание и лишитесь премий на год, потому что как сотрудник вы должны были предугадать аварию.
«Еще ни один из сотрудников, которые уволились, не сказал мне: „Я жалею, что я ушел“, все говорят: „Господи, я жалею, что раньше этого не сделал“. Систему нужно полностью менять, она давным-давно прогнила. Когда устраивался еще в российскую милицию, у людей было другое отношений к нам и у нас было другое отношение к работе — гордость даже была. Не знаю, что сделали с системой и почему все так переломилось, но работать стало нереально», — делится собеседник.
Из-за нехватки кадров, по словам Сергея, требования при приеме на работу стали менее жесткими, но некоторые правила остаются неизменными. Прежде, чем устроиться, нужно пройти военно-врачебную комиссию. Здесь есть свои нюансы: крупного парня могут запросто забраковать, сказав, что у него плоскостопие, и взять худенького паренька с хорошим здоровьем. Затем проходишь психиатрическую проверку: тест и разговор с психологом. Само собой — обязательно отсутствие судимости и проблем с законом.
«Сейчас действительно берут всех подряд. Но с такой зарплатой желающих мало. Что самое интересное: до сих пор находятся люди, в свое время перечитавшие „Шерлока Холмса“ и пересмотревшие „Место встречи изменить нельзя“ и „Ментов“, и с этой романтикой приходят работать. Суровая действительность эту романтику быстро из тебя выбивает», — говорит мужчина.
Последняя реформа МВД России завершилась в 2012 году, еще при президенте Дмитрии Медведеве. Все помнят, что тогда милиция превратилась в полицию. Но это — не главные шаги: численность сотрудников сократили более чем на 20%, оптимизировали образовательные учреждения, готовящие кадры для МВД, пересмотрели порядок отбора кандидатов на службу. Считалось, что реформа повысит эффективность работы полиции, улучшит ее имидж, поможет бороться с коррупцией.
Десятилетие спустя можем констатировать: задумка не удалась — эффективность снижается из-за некомплекта личного состава, имидж сотрудников МВД едва ли стал лучше — об этом рассказал Сергей, а многочисленные коррупционные дела в одном только Татарстане еще больнее бьют по репутации министерства. Казалось бы, настало время признать ошибки и провести еще одну реформу, однако, по словам Михайлова, она может привести к еще более плачевным последствиям.
«Мы уже зареформировались окончательно. У нас каждая реформа — 25% потери личного состава. Потому что это возможность человека уйти в связи с оргштатными изменениями. Нужно наводить порядок без реформ, в мозгах у руководителей в первую очередь, а то вообще не с кем потом работать будет», — заключил он.