С сентября запись ребенка в секцию возможна на странице учреждения в ВК

Сервис, который был недавно добавлен на страницы школ и детских садов в социальной сети «ВКонтакте», помогает родителям, желающим записать своих детей на внеурочные занятия. Теперь они могут сделать это удобно и быстро прямо с мобильного устройства. Сервис предлагает различные программы, отсортированные по возрастным группам, и расписание занятий. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно лишь нажать кнопку «Запись в кружок», затем войти в приложение «Госуслуги» с помощью своего аккаунта и выбрать подходящие занятия. После этого пользователь будет автоматически перенаправлен обратно на страницу «ВКонтакте», где сможет подтвердить свою запись. Весь процесс займет менее минуты.