С сентября запись ребенка в секцию возможна на странице учреждения в ВК

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
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Updated Сегодня, 12:01
Воспользовались этим мини-приложением и подали заявления на запись детей в различные секции 9,5 тыс. граждан.
Издание 56orb.ru сообщает о том, что наибольшее количество образовательных учреждений, использующих это новое мини-приложение на своих официальных страницах, находится в Краснодарском крае — 2,5 тысячи организаций, Ростовской области — 2,3 тысячи учреждений, Челябинской области — 1,9 тысячи организаций. Также отмечается высокая активность в Республике Башкортостан и Нижегородской области. Практически все образовательные учреждения в Ямало-Ненецком автономном округе, Липецкой и Белгородской областях, Республике Адыгее и Пермском крае также внедрили новый виджет на своих страницах.
Координатор проекта по развитию государственных пабликов и головная организация центров управления регионами «Диалог» отвечают за внедрение таких сервисов на уровне субъектов.
«Сегодня очень много внимания на государственном уровне уделяется тому, чтобы люди получали услуги или полезную для них информацию на удобных площадках. Возможность записи ребенка на дополнительные занятия в соцсетях — это один из шагов к построению экосистемы заботы о человеке и его семье. В мини-приложении собрана вся актуальная информация по секциям и кружкам — не нужно мониторить сайты учреждений и звонить с уточнениями. Госпаблики позволяют не только повышать качество диалога государства и граждан, но и делать детское творчество и спорт доступнее», — отметил заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.
Сервис, который был недавно добавлен на страницы школ и детских садов в социальной сети «ВКонтакте», помогает родителям, желающим записать своих детей на внеурочные занятия. Теперь они могут сделать это удобно и быстро прямо с мобильного устройства. Сервис предлагает различные программы, отсортированные по возрастным группам, и расписание занятий. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно лишь нажать кнопку «Запись в кружок», затем войти в приложение «Госуслуги» с помощью своего аккаунта и выбрать подходящие занятия. После этого пользователь будет автоматически перенаправлен обратно на страницу «ВКонтакте», где сможет подтвердить свою запись. Весь процесс займет менее минуты.
Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK, отмечает, что «ВКонтакте» является самой популярной социальной сетью в России и, следовательно, несет высокую социальную ответственность. Подобные проекты позволяют укрепить доверие пользователей и предоставить им и их детям платформу для самореализации, в том числе в реальном мире. Хайбуллов отметил положительную реакцию пользователей на возможность записи детей в кружки через этот новый сервис и выразил надежду на то, что официальные страницы образовательных учреждений продолжат расширяться и предлагать новые полезные сервисы.