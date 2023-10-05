Путин оценил идеи учителя физики из Белгородской области

По мнению учителя, детей необходимо заинтересовать физикой ещё до начала её изучения в школе. Например, создать на территории школы площадку с неравноплечными качелями, с блоками, с мостом Леонардо да Винчи. Детей должны увлечь необычные предметы на переменах, а это поможет заинтересовать детей в дальнейшем изучении физики.