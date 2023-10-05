Путин оценил идеи учителя физики из Белгородской области

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Сегодня, 5 октября, в День учителя прошло торжественное награждение призёров конкурса «Учитель года — 2023». Одно из пяти призовых мест занял белгородский учитель физики Михаил Ладных. Перед мероприятием белгородец встретился с Владимиром Путиным.
В ходе встречи Ладных предложил разработать единый подход для воспитания будущих инженеров, благодаря которому ученики младших классов смогут заинтересоваться физикой и с большим удовольствием изучать её.
Даже приходя в 7-й класс, у них уже есть некое опасение, и чтобы этого избежать, мне кажется, нужно показать прежде всего красоту прикладной физики, то есть обратить внимание ребят на практическую составляющую, показывать им эксперименты, опыты, какие-то инженерные решения, наполнить этим пространство вокруг них.
Михаил Ладных, учитель физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха»
По мнению учителя, детей необходимо заинтересовать физикой ещё до начала её изучения в школе. Например, создать на территории школы площадку с неравноплечными качелями, с блоками, с мостом Леонардо да Винчи. Детей должны увлечь необычные предметы на переменах, а это поможет заинтересовать детей в дальнейшем изучении физики.
Президенту страны Владимиру Путину такое предложение пришлось по душе. Он дал поручение министру просвещения РФ Сергею Кравцову предоставить белгородской и другим школам соответствующее оборудование, а также изготовить преподавателям методики для их внедрения в учебный процесс.