Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Белгородский учитель года встретился с президентом Путиным

Путин оценил идеи учителя физики из Белгородской области

5 октября 2023, 13:59
Фото: 1MI

Белгородский учитель года встретился с президентом Путиным

Учитель Михаил Ладных попросил президента расширить прикладную составляющую его предмета, чтобы дети интересовались физикой с младших классов. По его мнению, если дети заинтересуются дисциплиной, то охотнее пойдут на инженерное дело. О беседе рассказали на официальном сайте Кремля.
Сюжет
Дети

Сегодня, 5 октября, в День учителя прошло торжественное награждение призёров конкурса «Учитель года — 2023». Одно из пяти призовых мест занял белгородский учитель физики Михаил Ладных. Перед мероприятием белгородец встретился с Владимиром Путиным.

В ходе встречи Ладных предложил разработать единый подход для воспитания будущих инженеров, благодаря которому ученики младших классов смогут заинтересоваться физикой и с большим удовольствием изучать её.

Даже приходя в 7-й класс, у них уже есть некое опасение, и чтобы этого избежать, мне кажется, нужно показать прежде всего красоту прикладной физики, то есть обратить внимание ребят на практическую составляющую, показывать им эксперименты, опыты, какие-то инженерные решения, наполнить этим пространство вокруг них.
Михаил Ладных, учитель физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха»

По мнению учителя, детей необходимо заинтересовать физикой ещё до начала её изучения в школе. Например, создать на территории школы площадку с неравноплечными качелями, с блоками, с мостом Леонардо да Винчи. Детей должны увлечь необычные предметы на переменах, а это поможет заинтересовать детей в дальнейшем изучении физики.

Президенту страны Владимиру Путину такое предложение пришлось по душе. Он дал поручение министру просвещения РФ Сергею Кравцову предоставить белгородской и другим школам соответствующее оборудование, а также изготовить преподавателям методики для их внедрения в учебный процесс.

Белгородец попал в число пяти лучших учителей России
Узнать подробнее
Читайте также:
95,6% учителей в Белгородской области — женщиныНа телебашне в Белгороде включат праздничную подсветку в честь Дня учителяСколько, по мнению белгородцев, должны зарабатывать учителя?
#Белгородская область#Владимир Путин#Дети#Встреча#Учитель года#Физика#Белгород#Александра Склярова#Михаил Ладных
Подпишитесь
Цемзавод или «диверсант»: кто отвечает за пыль на машинах и в квартирах белгородцев?
Сегодня, 13:17
Рим против квантового бессмертия: о чём думают белгородские девушки?
Сегодня, 11:12
Власти опровергли попытку захода украинской ДРГ в Белгородскую область
Сегодня, 13:44
Назначенный 11 лет назад Дыбов продолжит возглавлять Валуйский горокруг
Сегодня, 13:20
Как бы есть, но всё равно нет: нейросеть не может говорить о белгородском Шебекино
Сегодня, 11:33