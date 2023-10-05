Путин назвал возможную причину крушения самолета Пригожина

Тем самым Путин опроверг ранее распространенную версию о том, что лайнер владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбился в результате внешнего воздействия. По его словам, этот «установленный факт», о чем лично ему доложил глава СКР Александр Бастрыкин.



Путин также сообщил, что следствие не проводило экспертизу на наличие в телах погибших алкоголя и наркотиков. «Хотя это стоило бы сделать», — сказал он. После чего как бы мимоходом сообщил, что ранее при проведении обыска в офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены не только деньги — 10 млрд рублей, но еще и 5 кг кокаина.