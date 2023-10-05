Перевозки контейнеров в январе — сентябре 2023 года выросли на 13,1%

В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 2 миллиона 190 тысяч ДФЭ (+16,6%). Число груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 17,6% и превысило 4 миллиона ДФЭ. Таким образом, было перевезено 56 миллионов тонн грузов (+14,6%), из которых: