Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

От с/х предприятия в Белгородской области потребовали вернуть почти 20 га земли

От с/х предприятия в Белгородской области потребовали вернуть почти 20 га земли

5 октября 2023, 12:36
Фото: 1MI
Администрация предоставила участок сельскохозяйственному предприятию в качестве компенсации, однако при передаче не выполнила установленных законом условий. В итоге землю придётся вернуть. Подробности истории сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Администрация Борисовского района неправомерно передала земельный участок в пользование обществу с ограниченной ответственностью. Компания работает в сфере сельского хозяйства.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что участок площадью 19,75 га предоставлен в качестве компенсации предприятию. Участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Фактически это аренда, но в данном случае установленный законом порядок предоставления земли проигнорировали.

Из-за этого в арбитражный суд региона направили иск о признании соглашения недействительным. В итоге участок должны забрать из чужого владения в собственность муниципалитета.

Аэропорту Белгорода отдали землю на 49 лет без проведения торгов
Узнать подробнее
Читайте также:
С Белоблводоканала взыскали миллионы рублей долга по аренде землиМногодетную семью из Белгорода вынуждают менять прописку ради земли в районеАдминистрация Белгорода подала иск к Билайну из-за аренды земли
#Белгородская область#Борисовский район#Нарушение#Компенсация#Земельный участок#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Цемзавод или «диверсант»: кто отвечает за пыль на машинах и в квартирах белгородцев?
Сегодня, 13:17
Рим против квантового бессмертия: о чём думают белгородские девушки?
Сегодня, 11:12
Путин оценил идеи учителя физики из Белгородской области
Сегодня, 13:59
Власти опровергли попытку захода украинской ДРГ в Белгородскую область
Сегодня, 13:44
Назначенный 11 лет назад Дыбов продолжит возглавлять Валуйский горокруг
Сегодня, 13:20
Как бы есть, но всё равно нет: нейросеть не может говорить о белгородском Шебекино
Сегодня, 11:33