От с/х предприятия в Белгородской области потребовали вернуть почти 20 га земли

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Администрация Борисовского района неправомерно передала земельный участок в пользование обществу с ограниченной ответственностью. Компания работает в сфере сельского хозяйства.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что участок площадью 19,75 га предоставлен в качестве компенсации предприятию. Участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Фактически это аренда, но в данном случае установленный законом порядок предоставления земли проигнорировали.
Из-за этого в арбитражный суд региона направили иск о признании соглашения недействительным. В итоге участок должны забрать из чужого владения в собственность муниципалитета.