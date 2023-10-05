От с/х предприятия в Белгородской области потребовали вернуть почти 20 га земли

Прокуратура провела проверку и выяснила, что участок площадью 19,75 га предоставлен в качестве компенсации предприятию. Участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Фактически это аренда, но в данном случае установленный законом порядок предоставления земли проигнорировали.