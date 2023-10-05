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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

Телевышка в Белгороде

На телебашне в Белгороде включат праздничную подсветку в честь Дня учителя

5 октября 2023, 10:15
Фото: Bel.ru
Телевышка в Белгороде
Иллюминация будет работать с 21:00 до 23:00. Её включат в честь Дня учителя, который в России отмечают 5 октября. Об этом рассказали в мэрии Белгорода.

В честь Дня учителя телебашня в Белгороде сменит свою подсветку на праздничную. Иллюминация будет работать с 21:00 до 23:00 5 октября.

В этот день в России отмечают День учителя, учреждённый в стране в 1965 году. 5 октября объявили Международным днём учителя, и Россия начала праздновать его в один день с другими странами.

Ранее сообщалось, что белгородец попал в число пяти лучших учителей России. В честь праздника в Кремлёвском дворце прошла торжественная церемония награждения победителя и призёров конкурса «Учитель года — 2023». Одно из призовых мест занял белгородский учитель физики Михаил Ладных. За этот результат ему вручат 500 тыс. рублей, а победитель получит 1 млн рублей.

Также ранее Бел.Ру разобралось, что подарить преподавателю в День учителя. Редакция составила топ необычных подарков в честь праздника.

Белгородец попал в число пяти лучших учителей России
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#Белгородская область#Праздник#День учителя#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Подсветка#Телебашня
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