На телебашне в Белгороде включат праздничную подсветку в честь Дня учителя

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В честь Дня учителя телебашня в Белгороде сменит свою подсветку на праздничную. Иллюминация будет работать с 21:00 до 23:00 5 октября.
В этот день в России отмечают День учителя, учреждённый в стране в 1965 году. 5 октября объявили Международным днём учителя, и Россия начала праздновать его в один день с другими странами.
Ранее сообщалось, что белгородец попал в число пяти лучших учителей России. В честь праздника в Кремлёвском дворце прошла торжественная церемония награждения победителя и призёров конкурса «Учитель года — 2023». Одно из призовых мест занял белгородский учитель физики Михаил Ладных. За этот результат ему вручат 500 тыс. рублей, а победитель получит 1 млн рублей.
Также ранее Бел.Ру разобралось, что подарить преподавателю в День учителя. Редакция составила топ необычных подарков в честь праздника.