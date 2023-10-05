Министр дорог Евтушенко рассказал, при каких условиях в Белгород вернётся троллейбус

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Министр Сергей Евтушенко напомнил, что год назад Белгород был вынужден отказаться от троллейбуса из-за износа инфраструктуры и прихода данного вида транспорта в непригодность.
По старым троллейбусным маршрутам вышли комфортабельные новые автобусы. Стоит отметить, что это не отразилось на качестве перевозок: мы не получили от пассажиров ни одной жалобы на логистику перевозок. Однако вопрос с возрождением троллейбуса с повестки не снимается.
Сергей Евтушенко
Чиновник заявил, что Министерство транспорта РФ разрабатывает по данному направлению программу. Белгородская область готова принять в ней участие, но только при наличии существенной федеральной поддержки.
Троллейбусов в Белгороде нет с 1 июля 2022 года. Сообщалось, что изношенность троллейбусов составляла 95%. Затраты же на обновление троллейбусного парка оценили в 7,7 млрд рублей. Вероятно, именно эту «существенную федеральную поддержку» имел в виду Евтушенко. Пока же по троллейбусным маршрутам ходят новые автобусы.