Министр дорог Евтушенко рассказал, при каких условиях в Белгород вернётся троллейбус

Троллейбусов в Белгороде нет с 1 июля 2022 года. Сообщалось, что изношенность троллейбусов составляла 95%. Затраты же на обновление троллейбусного парка оценили в 7,7 млрд рублей. Вероятно, именно эту «существенную федеральную поддержку» имел в виду Евтушенко. Пока же по троллейбусным маршрутам ходят новые автобусы.