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Троллейбус пока не вернётся в Белгород

Министр дорог Евтушенко рассказал, при каких условиях в Белгород вернётся троллейбус

5 октября 2023, 09:36
Фото: 1MI
Троллейбус пока не вернётся в Белгород

Белгород готов вернуть троллейбус при наличии существенной федеральной поддержки

Министр автодорог и транспорта региона Сергей Евтушенко на заседании Совета общественности при минтрансе рассказал о перспективах троллейбуса в Белгороде. Чиновник отметил, что разговоры в этом направлении ведутся, но нужна федеральная помощь.

Министр Сергей Евтушенко напомнил, что год назад Белгород был вынужден отказаться от троллейбуса из-за износа инфраструктуры и прихода данного вида транспорта в непригодность.

По старым троллейбусным маршрутам вышли комфортабельные новые автобусы. Стоит отметить, что это не отразилось на качестве перевозок: мы не получили от пассажиров ни одной жалобы на логистику перевозок. Однако вопрос с возрождением троллейбуса с повестки не снимается.
Сергей Евтушенко

Чиновник заявил, что Министерство транспорта РФ разрабатывает по данному направлению программу. Белгородская область готова принять в ней участие, но только при наличии существенной федеральной поддержки.

Троллейбусов в Белгороде нет с 1 июля 2022 года. Сообщалось, что изношенность троллейбусов составляла 95%. Затраты же на обновление троллейбусного парка оценили в 7,7 млрд рублей. Вероятно, именно эту «существенную федеральную поддержку» имел в виду Евтушенко. Пока же по троллейбусным маршрутам ходят новые автобусы.

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#Транспорт#Автобусы#Новости Белгорода#Троллейбус#Министр#Сергей евтушенко#Белгород#Артем Черненко
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