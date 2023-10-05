Министр белгородских дорог Евтушенко рассказал о ДТП, которое он запомнил навсегда

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Во время обсуждения идеи отказаться от жёлтого сигнала у светофоров Сергей Евтушенко отметил, что угодить сразу всем водителям невозможно. Пока не было хороших дорог — люди жаловались на их отсутствие, говорили, что власти «дураки и воры». Но когда их построили — все «полетели биться», как это было на участке Губкин — Старый Оскол.
Приходится придумывать ограничения и подходить к вопросу создания безопасных условий нестандартно и творчески. Но даже это не всегда помогает, и иногда излишне лихие водители умудряются устроить трагедию даже при наличии разделителей.
Такой случай был на участке Спутник — Ротонда. Это ДТП я не забуду никогда, когда один буквально перелетел через разделитель и въехал в «Жигули» и там вся семья из пяти человек погибла. А третья дочка осталась инвалидом. А он живой. У него на спидометре осталось 180 километров в час.
Сергей Евтушенко
Таким образом, считает чиновник, в вопросах безопасности нужно не обращать внимание на недовольных водителей, «которым в мозг не залезешь», а оценивать эффективность принимаемых мер.