Министр белгородских дорог Евтушенко рассказал о ДТП, которое он запомнил навсегда

Во время обсуждения идеи отказаться от жёлтого сигнала у светофоров Сергей Евтушенко отметил, что угодить сразу всем водителям невозможно. Пока не было хороших дорог — люди жаловались на их отсутствие, говорили, что власти «дураки и воры». Но когда их построили — все «полетели биться», как это было на участке Губкин — Старый Оскол.