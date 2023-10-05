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Смертельное ДТП в Белгородской области министр запомнил на всю жизнь

Министр белгородских дорог Евтушенко рассказал о ДТП, которое он запомнил навсегда

5 октября 2023, 10:15
Фото: Midjourney
Смертельное ДТП в Белгородской области министр запомнил на всю жизнь
Министр автодорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко во время заседания Совета общественности при минтрансе рассказал об аварии, которую он запомнил на всю жизнь. В тот день водитель устроил смертельное ДТП, оставив ребёнка сиротой.
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ДТП

Во время обсуждения идеи отказаться от жёлтого сигнала у светофоров Сергей Евтушенко отметил, что угодить сразу всем водителям невозможно. Пока не было хороших дорог — люди жаловались на их отсутствие, говорили, что власти «дураки и воры». Но когда их построили — все «полетели биться», как это было на участке Губкин — Старый Оскол.

Приходится придумывать ограничения и подходить к вопросу создания безопасных условий нестандартно и творчески. Но даже это не всегда помогает, и иногда излишне лихие водители умудряются устроить трагедию даже при наличии разделителей.

Такой случай был на участке Спутник — Ротонда. Это ДТП я не забуду никогда, когда один буквально перелетел через разделитель и въехал в «Жигули» и там вся семья из пяти человек погибла. А третья дочка осталась инвалидом. А он живой. У него на спидометре осталось 180 километров в час.
Сергей Евтушенко

Таким образом, считает чиновник, в вопросах безопасности нужно не обращать внимание на недовольных водителей, «которым в мозг не залезешь», а оценивать эффективность принимаемых мер.

Светофоры Белгорода могут остаться без жёлтого цвета
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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#Гибель#Сергей евтушенко#Белгород#Жигули#Ротонда#Артем Черненко
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