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Published Сегодня, 19:37

Modified Сегодня, 19:41

Updated Сегодня, 19:41

В Белгородской области начинается отопительный сезон

Кто согреется первым? В Белгородской области начинается отопительный сезон

5 октября 2023, 19:37
Фото: 1MI

В Белгородской области начинается отопительный сезон

Со следующей недели в регионе планируют вернуть тепло в дома белгородцев. Первопроходцами, судя по всему, станут жители Валуйского округа. О подготовке рассказал глава муниципалитета Алексей Дыбов.

Главе Валуйского округа пожаловалась местная жительница на температуру в квартирах и детских садах. Женщина написала, что в ночное время температура на улице опускается до 2 градусов тепла. А дети сидят по домам на дистанционном обучении и начинают болеть от холода.

Как оказалось, в Валуйском округе отопительный сезон уж на подходе — его планируют начать в понедельник, 9 октября. Сейчас проводятся подготовительные работы. МКД опрессовали, а в социальных учреждениях проводят промывку, гидроиспытания и прессовку.

Мы подготовили документацию — отопительный сезон планируем начать с понедельника. Будет издано постановление о начале отопительного сезона. В первую очередь мы планируем отопление детских садов, школ, медицинских учреждений, после — многоквартирных домов.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа

Напомним, глава Шебекинского округа ранее заявил, что в муниципалитете также дадут после стабильного похолодания до среднесуточной температуры +8 °C. Ориентировочно батареи шебекинцев начнут теплеть 15 октября, в следующее воскресенье. Если что, неделю можно переждать у валуйчан — и теплее, и обстановка спокойнее.

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#Город#Отопительный сезон#Отопление#Алексей дыбов#Подготовка#Белгород#Валуйский горокруг#Милена Фишер
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