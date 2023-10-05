Кто согреется первым? В Белгородской области начинается отопительный сезон

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
Главе Валуйского округа пожаловалась местная жительница на температуру в квартирах и детских садах. Женщина написала, что в ночное время температура на улице опускается до 2 градусов тепла. А дети сидят по домам на дистанционном обучении и начинают болеть от холода.
Как оказалось, в Валуйском округе отопительный сезон уж на подходе — его планируют начать в понедельник, 9 октября. Сейчас проводятся подготовительные работы. МКД опрессовали, а в социальных учреждениях проводят промывку, гидроиспытания и прессовку.
Мы подготовили документацию — отопительный сезон планируем начать с понедельника. Будет издано постановление о начале отопительного сезона. В первую очередь мы планируем отопление детских садов, школ, медицинских учреждений, после — многоквартирных домов.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
Напомним, глава Шебекинского округа ранее заявил, что в муниципалитете также дадут после стабильного похолодания до среднесуточной температуры +8 °C. Ориентировочно батареи шебекинцев начнут теплеть 15 октября, в следующее воскресенье. Если что, неделю можно переждать у валуйчан — и теплее, и обстановка спокойнее.