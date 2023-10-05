Круговорот расследования: ведомства рассказали о ДТП с участием военного бензовоза

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Авария с участием служебного автомобиля и бензовоза произошла практически год назад. Следователи провели расследование. По их данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения обоими водителями — военного бензовоза и автобуса, который перевозил сотрудников.
Журналисты Бел.Ру направили запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. В ведомстве нам ответили, что в ходе предварительного следствия они установили непричастность водителя бензовоза к совершению ДТП.
В настоящее время уголовное дело направили на подследственность в ОМВД по Шебекинскому горокругу. Поэтому мы направили запрос в региональное управление МВД, но в ведомстве сообщили, что запрашиваемая информация не относится к компетенции органов внутренних дел.
Также журналисты Бел.Ру направили запрос в региональный следком, но и там нам сообщили, что в производстве сотрудников ведомства материалов и уголовных дел по данному ДТП не было. В следкоме добавили, что по имеющейся информации уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, находится в производстве СУ УМВД России по Белгородской области.