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Круговорот расследования: ведомства рассказали о ДТП с участием военного бензовоза

Круговорот расследования: ведомства рассказали о ДТП с участием военного бензовоза

5 октября 2023, 08:50
Фото: 1MI
Авария произошла в 2022 году на 17 км автодороги Шебекино-Короча в Белгородской области. Тогда на месте погибли восемь человек. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, кого признали виновным.
Сюжет
ДТП

Авария с участием служебного автомобиля и бензовоза произошла практически год назад. Следователи провели расследование. По их данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения обоими водителями — военного бензовоза и автобуса, который перевозил сотрудников.

Журналисты Бел.Ру направили запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. В ведомстве нам ответили, что в ходе предварительного следствия они установили непричастность водителя бензовоза к совершению ДТП.

В настоящее время уголовное дело направили на подследственность в ОМВД по Шебекинскому горокругу. Поэтому мы направили запрос в региональное управление МВД, но в ведомстве сообщили, что запрашиваемая информация не относится к компетенции органов внутренних дел.

Также журналисты Бел.Ру направили запрос в региональный следком, но и там нам сообщили, что в производстве сотрудников ведомства материалов и уголовных дел по данному ДТП не было. В следкоме добавили, что по имеющейся информации уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, находится в производстве СУ УМВД России по Белгородской области.

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#Белгородская область#ДТП#Авария#Правила дорожного движения#Преступление#Эксклюзив#Следствие#Бензовоз#Белгород#Кристина Семенчук
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