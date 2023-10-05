Круговорот расследования: ведомства рассказали о ДТП с участием военного бензовоза

Также журналисты Бел.Ру направили запрос в региональный следком, но и там нам сообщили, что в производстве сотрудников ведомства материалов и уголовных дел по данному ДТП не было. В следкоме добавили, что по имеющейся информации уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, находится в производстве СУ УМВД России по Белгородской области.