Гладков рассказал о капитальном ремонте дорог в Белгородской области

За выделенную сумму в регионе уже заменили дорожное покрытие, нанесли дорожную разметку, обустроили остановки общественного транспорта и многое другое. Ремонтные работы выполнили на тех дорогах, на которые поступали жалобы от белгородцев. Например, в Старооскольском горокруге жаловались на плохую дорогу Шаталовка — Потудань. У жителей Уразово были претензии к необустроенному участку дороги в сторону границы с ЛНР.