Гладков рассказал о капитальном ремонте дорог в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В этом году правительство Российской Федерации дополнительно выделило Белгородской области 1,8 млрд рублей на капитальный ремонт 15 дорог. На сегодняшний день уже отремонтировали одну трассу, ещё шесть вскоре будут готовы. Глава региона рассказал, какие дороги приведут в порядок за дополнительные средства.
За выделенную сумму в регионе уже заменили дорожное покрытие, нанесли дорожную разметку, обустроили остановки общественного транспорта и многое другое. Ремонтные работы выполнили на тех дорогах, на которые поступали жалобы от белгородцев. Например, в Старооскольском горокруге жаловались на плохую дорогу Шаталовка — Потудань. У жителей Уразово были претензии к необустроенному участку дороги в сторону границы с ЛНР.
И я уже сегодня рад доложить вам, дорогие друзья, что эти работы нашими дорожными службами выполнены. Надеюсь, что все работы будут окончательно завершены в установленные сроки. А мы с вами обязательно посмотрим на качество выполненных работ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме этого, стало известно, что на дороге Бессоновка — Солохи — Стригуны в Борисовском районе уже завершены ремонтные работы. Вскоре будут готовы и другие шесть объектов:
Напомним, Белгородская область получила средства опережающего финансирования в объеме 1,8 млрд рублей. На них будут приведены в нормативное состояние 15 объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги», ремонт которых был запланирован на 2024 год.