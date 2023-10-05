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В Белгородской области завершилась уборка озимой пшеницы

Гладков: Белгородские аграрии завершили уборку озимой пшеницы

5 октября 2023, 09:01
Фото: 1MI
В Белгородской области завершилась уборка озимой пшеницы
В регионе завершилась уборка озимой пшеницы. Губернатор заявил, что урожайность в этом году рекордная. Подробности Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсети.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о рекордной урожайности в Белгородской области в 2023 году. Аграрии уже завершили уборку озимой пшеницы. Глава региона сообщил о результатах этого года.

Рекордная урожайность достигнута даже в сравнении с высочайшими результатами, которые были показаны в 2022 году. В этом году средняя урожайность — 57,2 ц/га.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Регион добился таких результатов, несмотря на то, что в прошлом году половина планируемых к посеву площадей не была засеяна. Причиной стала неподходящая для этого погода.

Уверен, что и в целом этот год покажет самые достойные результаты. Наши аграрии всегда были одними из самых лучших в Российской Федерации.
Вячеслав Гладков

По словам губернатора, успехи аграриев — залог того, что продовольственная программа выполняется. Значит, продовольственная безопасность России будет обеспечена.

Ранее глава региона рассказал, что в Белгородской области засеяли озимыми больше 50% планируемых площадей. Муниципалитетами-лидерами по этой работе стали Грайворонский и Яковлевский горокруга. По состоянию на 26 сентября местные производители завершили посев уже более чем на 70%.

Гладков: В Белгородской области засеяли озимыми больше 50% планируемых площадей
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#Белгородская область#Аграрии#Урожай#Сельское хозяйство#Озимая пшеница#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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