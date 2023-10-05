Гладков: Белгородские аграрии завершили уборку озимой пшеницы

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о рекордной урожайности в Белгородской области в 2023 году. Аграрии уже завершили уборку озимой пшеницы. Глава региона сообщил о результатах этого года.
Рекордная урожайность достигнута даже в сравнении с высочайшими результатами, которые были показаны в 2022 году. В этом году средняя урожайность — 57,2 ц/га.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Регион добился таких результатов, несмотря на то, что в прошлом году половина планируемых к посеву площадей не была засеяна. Причиной стала неподходящая для этого погода.
Уверен, что и в целом этот год покажет самые достойные результаты. Наши аграрии всегда были одними из самых лучших в Российской Федерации.
Вячеслав Гладков
По словам губернатора, успехи аграриев — залог того, что продовольственная программа выполняется. Значит, продовольственная безопасность России будет обеспечена.
Ранее глава региона рассказал, что в Белгородской области засеяли озимыми больше 50% планируемых площадей. Муниципалитетами-лидерами по этой работе стали Грайворонский и Яковлевский горокруга. По состоянию на 26 сентября местные производители завершили посев уже более чем на 70%.