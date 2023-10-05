Гладков: Белгородские аграрии завершили уборку озимой пшеницы

Ранее глава региона рассказал, что в Белгородской области засеяли озимыми больше 50% планируемых площадей. Муниципалитетами-лидерами по этой работе стали Грайворонский и Яковлевский горокруга. По состоянию на 26 сентября местные производители завершили посев уже более чем на 70%.