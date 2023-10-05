Эксперт назвал самые популярные марки подержанных машин в России

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
По его словам, спрос на такие автомобили изменяется не быстро из-за привычек людей. На данный момент лидером продаж остается Lada. Это объясняется доступными ценами: пятилетний или трехлетний автомобиль Lada с небольшим пробегом можно приобрести за полмиллиона рублей.
Также в топе самых популярных подержанных автомобилей находятся Kia, Hyundai и Toyota, сообщил Подщеколдин в интервью RTVI. Он добавил, что следующие места занимают немецкие марки, которые славятся своей надежностью. Из японских марок особенно популярны Nissan и Honda.
Однако китайская марка Chery не входит в первую десятку. Подщеколдин пояснил, что люди предпочитают потратить немного больше денег, чтобы получить точно надежный автомобиль. На рынке до сих пор преобладают старые производители.