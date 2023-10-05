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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Белгородской области

Дожди и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область

5 октября 2023, 11:51
Фото: 1MI

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Белгородской области

Осадки в регионе ожидаются днём 6 октября. Порывы ветра достигнут 18 м/с. Столбик термометра в пятницу не поднимется выше +15 ˚С, сообщает областное ГУ МЧС.
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Погода

Завтра, 6 октября, на территории Белгородской области ожидаются дожди и порывы ветра до 18 м/с. В МЧС попросили жителей региона быть осторожными.

В пятницу установится облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, температура составит +5…+10 ˚С. Днём возможны кратковременные дожди, сильный ветер. Столбик термометра поднимется до +10…+15 ˚С.

В Белгороде ночью ожидается +8…+10 ˚С. Днём — до +15 ˚С, пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Суббота и воскресенье в Белгородской области также будут дождливыми и холодными. В первый выходной день воздух прогреется до +14 ˚С, 8 октября максимальная температура составит +11 ˚С.

Напомним, что сильным ветер считается в том случае, если достигает 10-13 м/с.

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#Белгородская область#Погода#Сильный ветер#Белгород#Холодная погода#Александра Склярова#Небольшой дождь
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