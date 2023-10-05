Дожди и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Завтра, 6 октября, на территории Белгородской области ожидаются дожди и порывы ветра до 18 м/с. В МЧС попросили жителей региона быть осторожными.
В пятницу установится облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, температура составит +5…+10 ˚С. Днём возможны кратковременные дожди, сильный ветер. Столбик термометра поднимется до +10…+15 ˚С.
В Белгороде ночью ожидается +8…+10 ˚С. Днём — до +15 ˚С, пройдёт небольшой кратковременный дождь.
Суббота и воскресенье в Белгородской области также будут дождливыми и холодными. В первый выходной день воздух прогреется до +14 ˚С, 8 октября максимальная температура составит +11 ˚С.
Напомним, что сильным ветер считается в том случае, если достигает 10-13 м/с.