«Довольно радикально»: Демидов — о запрете выгула собак на пляже в Белгороде

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Белгородец пожаловался на то, что на обновлённом пляже «Берега» появляются экскременты собак. Хозяева выгуливают питомцев прямо на территории зоны отдыха. Горожанин попросил запретить выгул собак, а людей, которые продолжат это делать, штрафовать.
С этим же вопросом мужчина обратился к мэру Валентину Демидову. В ходе прямого эфира градоначальник ответил, что вина лежит на владельцах собак. Однако запрещать им посещать пляж с животными не будут.
Прежде всего это низкий уровень культуры самих владельцев животных, которые за своими питомцами не убирают. Урн достаточно, на самом деле. Что касается посещения пляжа с животными, эта мера [запрет — прим. ред.] достаточно радикальная.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Градоначальник предлагает усилить работу по административному взысканию в отношении хозяев собак. Он пообещал дать поручение отработать этот вопрос.