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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Белгородцам не запретят выгуливать собак на обновлённом пляже

«Довольно радикально»: Демидов — о запрете выгула собак на пляже в Белгороде

5 октября 2023, 14:28
Фото: 1MI

Белгородцам не запретят выгуливать собак на обновлённом пляже

Мэр Валентин Демидов в прямом эфире сообщил, что запрет на выгул животных никто накладывать не станет. Однако градоначальник пообещал усилить административную работу по этому вопросу.

Белгородец пожаловался на то, что на обновлённом пляже «Берега» появляются экскременты собак. Хозяева выгуливают питомцев прямо на территории зоны отдыха. Горожанин попросил запретить выгул собак, а людей, которые продолжат это делать, штрафовать.

С этим же вопросом мужчина обратился к мэру Валентину Демидову. В ходе прямого эфира градоначальник ответил, что вина лежит на владельцах собак. Однако запрещать им посещать пляж с животными не будут.

Прежде всего это низкий уровень культуры самих владельцев животных, которые за своими питомцами не убирают. Урн достаточно, на самом деле. Что касается посещения пляжа с животными, эта мера [запрет — прим. ред.] достаточно радикальная.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Градоначальник предлагает усилить работу по административному взысканию в отношении хозяев собак. Он пообещал дать поручение отработать этот вопрос.

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