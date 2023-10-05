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Белгородский бизнес взял в кредит 61 млрд рублей

Белгородский бизнес за полгода получил кредиты на 61 млрд рублей

5 октября 2023, 14:14
Фото: 1MI
Белгородский бизнес взял в кредит 61 млрд рублей
Большая часть займов пришлась на крупный бизнес — на обрабатывающие производства и сельхозпредприятия. При этом малый бизнес тоже начал активнее пользоваться кредитами, отметили в региональном отделении Банка России.
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Деньги

Чаще всего кредиты брали предприятия обрабатывающих производств — это 47% от общей суммы, а также сельскохозяйственные компании — 23%. Малый бизнес чаще стал брать заёмные средства: за год сумма задолженности перед банками увеличилась на 15 млрд рублей. Общая сумма за первые шесть месяцев 2023 года составила около 61 млрд рублей.

Кредитование стимулировали льготные программы с государственной поддержкой. Кроме того, предприятиям необходимы были дополнительные средства в связи с изменением логистики, поставками сырья и комплектующих.
Анатолий Бережной, замначальника экономического отдела белгородского филиала Банка России

В июне Банк России дополнил механизм предоставления ликвидности для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса под залог облигаций федерального займа. Ранее механизм позволял выдавать кредиты, обеспеченные поручительством корпорации.

Белгородцы стали чаще брать автомобили в кредит
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#Деньги#Белгородская область#Экономика#Кредит#Банк#Бизнес#Малый бизнес#Белгород#Александра Склярова
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