Белгородский бизнес за полгода получил кредиты на 61 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Чаще всего кредиты брали предприятия обрабатывающих производств — это 47% от общей суммы, а также сельскохозяйственные компании — 23%. Малый бизнес чаще стал брать заёмные средства: за год сумма задолженности перед банками увеличилась на 15 млрд рублей. Общая сумма за первые шесть месяцев 2023 года составила около 61 млрд рублей.
Кредитование стимулировали льготные программы с государственной поддержкой. Кроме того, предприятиям необходимы были дополнительные средства в связи с изменением логистики, поставками сырья и комплектующих.
Анатолий Бережной, замначальника экономического отдела белгородского филиала Банка России
В июне Банк России дополнил механизм предоставления ликвидности для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса под залог облигаций федерального займа. Ранее механизм позволял выдавать кредиты, обеспеченные поручительством корпорации.