Белгородский бизнес за полгода получил кредиты на 61 млрд рублей

Чаще всего кредиты брали предприятия обрабатывающих производств — это 47% от общей суммы, а также сельскохозяйственные компании — 23%. Малый бизнес чаще стал брать заёмные средства: за год сумма задолженности перед банками увеличилась на 15 млрд рублей. Общая сумма за первые шесть месяцев 2023 года составила около 61 млрд рублей.