Белгородец украл у спавшего приятеля продукты и разбудил его, чтобы попросить сигарет

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В конце сентября ночью житель Валуйского округа бродил по улицам в поисках наживы. Приметил дом, хозяйка которого умерла, и проник в него. Нашёл в доме шуруповёрт, дрель и радиоприёмник, вынес их во двор, чтобы потом забрать, и решил выпить найденную бутылку водки в доме. Но уйти так и не успел: после алкоголя мужчина заснул, а утром его обнаружила родственница умершей хозяйки.
Через несколько дней пьяный подозреваемый отправился в гости к матери, но дома её не оказалось, поэтому он заснул на скамейке. Проснулся мужчина только ночью. Будучи голодным, решил зайти в гости к знакомому, который никогда не запирает входную дверь. Там белгородцу понравился воздуходув, который он вынес во двор и спрятал под оконными рамами.
Пока хозяева дома спали, он переложил продукты из их холодильника к себе в сумку. Затем разбудил хозяина, чтобы попросить у него сигарет, но, испугавшись, что его раскроют, убежал.
Кроме этого, белгородец похитил мобильный телефон у пенсионера. Общая сумма ущерба составила более 15 тыс. рублей. Большую часть похищенного изъяли полицейские.
В отношении подозреваемого возбудили три уголовных дела за кражи, незаконное проникновение в жилище и покушение на кражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящий момент мужчина задержан. В полиции выясняют, может ли он быть причастен к другим подобным преступлениям.