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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

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Белгородец пойдёт под суд за три необычные кражи

Белгородец украл у спавшего приятеля продукты и разбудил его, чтобы попросить сигарет

5 октября 2023, 10:23
Фото: 1MI

Белгородец пойдёт под суд за три необычные кражи

За несколько дней житель Валуйского округа совершил три кражи: пробрался в дом, чтобы украсть дрель, ночью украл из дома знакомого продукты и воздуходув. Во время преступления мужчине захотелось курить, поэтому он разбудил своего друга, но потом убежал. Об этом сообщили в УМВД.
Сюжет
Кража

В конце сентября ночью житель Валуйского округа бродил по улицам в поисках наживы. Приметил дом, хозяйка которого умерла, и проник в него. Нашёл в доме шуруповёрт, дрель и радиоприёмник, вынес их во двор, чтобы потом забрать, и решил выпить найденную бутылку водки в доме. Но уйти так и не успел: после алкоголя мужчина заснул, а утром его обнаружила родственница умершей хозяйки.

Через несколько дней пьяный подозреваемый отправился в гости к матери, но дома её не оказалось, поэтому он заснул на скамейке. Проснулся мужчина только ночью. Будучи голодным, решил зайти в гости к знакомому, который никогда не запирает входную дверь. Там белгородцу понравился воздуходув, который он вынес во двор и спрятал под оконными рамами.

Пока хозяева дома спали, он переложил продукты из их холодильника к себе в сумку. Затем разбудил хозяина, чтобы попросить у него сигарет, но, испугавшись, что его раскроют, убежал.

Кроме этого, белгородец похитил мобильный телефон у пенсионера. Общая сумма ущерба составила более 15 тыс. рублей. Большую часть похищенного изъяли полицейские.

В отношении подозреваемого возбудили три уголовных дела за кражи, незаконное проникновение в жилище и покушение на кражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящий момент мужчина задержан. В полиции выясняют, может ли он быть причастен к другим подобным преступлениям.

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#Белгородская область#Кража#Водка#Уголовные дела#Нарочно не придумаешь#Сигареты#Белгород#Валуйский горокруг#Александра Склярова
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