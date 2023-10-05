Белгородец украл у спавшего приятеля продукты и разбудил его, чтобы попросить сигарет

В конце сентября ночью житель Валуйского округа бродил по улицам в поисках наживы. Приметил дом, хозяйка которого умерла, и проник в него. Нашёл в доме шуруповёрт, дрель и радиоприёмник, вынес их во двор, чтобы потом забрать, и решил выпить найденную бутылку водки в доме. Но уйти так и не успел: после алкоголя мужчина заснул, а утром его обнаружила родственница умершей хозяйки.