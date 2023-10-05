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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Учитель

95,6% учителей в Белгородской области — женщины

5 октября 2023, 11:04
Фото: 1MI
Учитель

В Белгородской области насчитывается свыше 12 тысяч учителей

Порядка 12,3 тысячи белгородцев работают учителями. Подавляющее большинство педагогов — женщины. Статистику к празднику опубликовал Белгородстат.

12,3 тысячи учителей насчитывается в Белгородской области. 38 из них имеют учёную степень кандидата наук, следует из опубликованных Белгородстатом данным. Подавляющее большинство педагогов — женщины. Их доля составляет 95,6%.

Ранее сообщалось, что белгородский учитель физики Михаил Ладных занял призовое место во всероссийском конкурсе «Учитель года — 2023». Белгородец преподаёт в образовательном комплексе «Алгоритм успеха». За этот результат ему вручат 500 тысяч рублей.

Также белгородцы назвали достойную зарплату для учителей. Сумма колеблется в диапазоне 50-150 тысяч рублей. По данным Росстата, средняя зарплата учителя по состоянию на июнь составляла 65 тысяч рублей. Наибольшее число белгородцев уверены, что достойная зарплата для педагога — 50-80 тысяч рублей в месяц.

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