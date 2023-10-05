95,6% учителей в Белгородской области — женщины

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
12,3 тысячи учителей насчитывается в Белгородской области. 38 из них имеют учёную степень кандидата наук, следует из опубликованных Белгородстатом данным. Подавляющее большинство педагогов — женщины. Их доля составляет 95,6%.
Ранее сообщалось, что белгородский учитель физики Михаил Ладных занял призовое место во всероссийском конкурсе «Учитель года — 2023». Белгородец преподаёт в образовательном комплексе «Алгоритм успеха». За этот результат ему вручат 500 тысяч рублей.
Также белгородцы назвали достойную зарплату для учителей. Сумма колеблется в диапазоне 50-150 тысяч рублей. По данным Росстата, средняя зарплата учителя по состоянию на июнь составляла 65 тысяч рублей. Наибольшее число белгородцев уверены, что достойная зарплата для педагога — 50-80 тысяч рублей в месяц.