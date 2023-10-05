95,6% учителей в Белгородской области — женщины

Также белгородцы назвали достойную зарплату для учителей. Сумма колеблется в диапазоне 50-150 тысяч рублей. По данным Росстата, средняя зарплата учителя по состоянию на июнь составляла 65 тысяч рублей. Наибольшее число белгородцев уверены, что достойная зарплата для педагога — 50-80 тысяч рублей в месяц.