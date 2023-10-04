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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Полицейский за компьютером, архивное фото

В работе информационной системы ГАИ произошёл сбой: стоит ли переживать белгородцам?

4 октября 2023, 13:46
Фото: Midjourney
Полицейский за компьютером, архивное фото

Информационная система ГИА работает с перебоями в Белгородской области

Крупные СМИ сообщают о сбое в работе федеральной информационной системы ГАИ, из-за которого затруднены процессы регистрации автомобилей и выдачи прав. Как Бел.Ру сообщила специалист ГИБДД Елена Чеченева, это сказалось и на работе автоинспекторов в Белгородской области. Последствия уже устраняют.

Заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Белгородской области Елена Чеченева в разговоре с журналистом сообщила, что сбой случился на федеральном уровне. В Белгородской области система работает, но с перебоями: включается на какое-то время, после чего «её выбивает».

Пусть все белгородцы, которые на сегодня записаны, не переживают. Пусть запасутся терпением: все люди, которым на сегодня назначен приём, всех примут. Как говорится — до последнего клиента.
Елена Чеченева

Специалист ГИБДД отметила, что в регионе ситуация ещё неплохая и в крупных городах всё гораздо хуже.

У нас отключения на 15-20 минут, максимум — полчаса. И в промежутках между перебоями все получат государственные услуги.
Елена Чеченева

Что касается федерального уровня, то, по данным СМИ, профильные специалисты уже пытаются устранить неполадки.

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#Белгород#Артем Черненко
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