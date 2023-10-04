В работе информационной системы ГАИ произошёл сбой: стоит ли переживать белгородцам?

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Белгородской области Елена Чеченева в разговоре с журналистом сообщила, что сбой случился на федеральном уровне. В Белгородской области система работает, но с перебоями: включается на какое-то время, после чего «её выбивает».
Пусть все белгородцы, которые на сегодня записаны, не переживают. Пусть запасутся терпением: все люди, которым на сегодня назначен приём, всех примут. Как говорится — до последнего клиента.
Елена Чеченева
Специалист ГИБДД отметила, что в регионе ситуация ещё неплохая и в крупных городах всё гораздо хуже.
У нас отключения на 15-20 минут, максимум — полчаса. И в промежутках между перебоями все получат государственные услуги.
Елена Чеченева
Что касается федерального уровня, то, по данным СМИ, профильные специалисты уже пытаются устранить неполадки.