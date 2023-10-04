В работе информационной системы ГАИ произошёл сбой: стоит ли переживать белгородцам?

Заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Белгородской области Елена Чеченева в разговоре с журналистом сообщила, что сбой случился на федеральном уровне. В Белгородской области система работает, но с перебоями: включается на какое-то время, после чего «её выбивает».