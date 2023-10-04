В какие ПВР отселят жителей Белгорода в случае ЧС?

Работать в пунктах временного размещения должны начальник и его зам, группы регистрации, питания, комплектования, стол справок, комната матери и ребёнка, пункт питания, группы общественного порядка, медпункт и психолог. Кроме того, в ПВР должно быть трёхразовое питание, для детей младше 18 лет — четырёхразовое, выдача пайков.