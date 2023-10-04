В какие ПВР отселят жителей Белгорода в случае ЧС?

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В Белгороде утвердили организацию работы пунктов временного размещения и их перечень. Обновлённый документ подписали 2 октября. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2023 года.
Согласно постановлению, оставшееся без домов население или нуждающееся в эвакуации обеспечивается проживанием в ПВР. Их обеспечивают питьевой водой, питанием, жильём, коммунальными услугами и предметами первой необходимости.
Также ПВР могут стать временными пунктами приёма беженцев. Пункты временного размещения делят на несколько категорий. В их числе — мобильные ПВР, где размещают пострадавшее население, которое в медпомощи не нуждается.
Работать в пунктах временного размещения должны начальник и его зам, группы регистрации, питания, комплектования, стол справок, комната матери и ребёнка, пункт питания, группы общественного порядка, медпункт и психолог. Кроме того, в ПВР должно быть трёхразовое питание, для детей младше 18 лет — четырёхразовое, выдача пайков.
На территории Белгорода насчитывается 46 пунктов временного размещения. В их числе — УСК Хоркиной, спорткомплекс «Космос», школа № 39, лицей №10, «Белгород-арена» и ряд других. Подробнее ознакомиться с положением и перечнем ПВР можно по ссылке.