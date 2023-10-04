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В Белгородской области завершают капремонт ФАПа

В белгородской Знаменке заканчивают капремонт ФАПа

4 октября 2023, 13:20
Фото: 1MI
В Белгородской области завершают капремонт ФАПа
Уже в конце недели в фельдшерско-акушерский пункт приедет приёмочная комиссия. О последних ремонтных штрихах сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В селе Знаменка Белгородской области завершается капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), площадь которого составляет 40 квадратных метров.

В настоящий момент рабочие занимаются уборкой помещений и наладкой слаботочных систем. Далее понадобится установить наружное видеонаблюдение. Для маломобильных жителей вход в пункт оборудовали подъёмником, вскоре на нём установят ограждение.

В конце текущей недели ФАП посетит приёмочная комиссия.

Капитальный ремонт объекта выполнили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Белгородской области» нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним, что в июле этого года в селе Луговка Грайворонского городского округа открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Его возвели вместо предыдущего ФАПа, который был построен в 1950-х годах.

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