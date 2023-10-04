В белгородской Знаменке заканчивают капремонт ФАПа

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В селе Знаменка Белгородской области завершается капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), площадь которого составляет 40 квадратных метров.
В настоящий момент рабочие занимаются уборкой помещений и наладкой слаботочных систем. Далее понадобится установить наружное видеонаблюдение. Для маломобильных жителей вход в пункт оборудовали подъёмником, вскоре на нём установят ограждение.
В конце текущей недели ФАП посетит приёмочная комиссия.
Капитальный ремонт объекта выполнили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Белгородской области» нацпроекта «Здравоохранение».
Напомним, что в июле этого года в селе Луговка Грайворонского городского округа открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Его возвели вместо предыдущего ФАПа, который был построен в 1950-х годах.