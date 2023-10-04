В Белгородской области пассажир погиб в перевернувшемся грузовике

Смертельное ДТП произошло вчера, 3 октября, в Старооскольском округе. Ещё в двух авариях пострадали два человека, в том числе 16-летний подросток. Об авариях за минувшие сутки сообщает региональное УМВД.

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