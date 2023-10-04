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ДТП в Белгородской области

В Белгородской области пассажир погиб в перевернувшемся грузовике

4 октября 2023, 12:39
Фото: 1MI
ДТП в Белгородской области
Смертельное ДТП произошло вчера, 3 октября, в Старооскольском округе. Ещё в двух авариях пострадали два человека, в том числе 16-летний подросток. Об авариях за минувшие сутки сообщает региональное УМВД.

Вечером 3 октября в Старооскольском городском округе произошла смертельная авария. На 10-м км дороги Шаталовка — Потудань 63-летний водитель ГАЗ-3307 не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль перевернулся. Скончался 34-летний пассажир грузовика.

В Белгороде в 19:00 51-летний водитель Volkswagen Polo не выбрал безопасную дистанцию и въехал в двигавшийся впереди мопед. 16-летний водитель двухколёсного транспорта пострадал.

В Дубовом Белгородского района 41-летняя женщина, управляя Hyundai Getz, при повороте налево на регулируемом перекрёстке не уступила дорогу 31-летнему пешеходу и сбила его.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Пешеход#Грузовик#Подросток#Мопед#Белгород#Смертельное ДТП#Автомобильная авария#Александра Склярова
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