В Белгородской области пассажир погиб в перевернувшемся грузовике

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Вечером 3 октября в Старооскольском городском округе произошла смертельная авария. На 10-м км дороги Шаталовка — Потудань 63-летний водитель ГАЗ-3307 не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль перевернулся. Скончался 34-летний пассажир грузовика.
В Белгороде в 19:00 51-летний водитель Volkswagen Polo не выбрал безопасную дистанцию и въехал в двигавшийся впереди мопед. 16-летний водитель двухколёсного транспорта пострадал.
В Дубовом Белгородского района 41-летняя женщина, управляя Hyundai Getz, при повороте налево на регулируемом перекрёстке не уступила дорогу 31-летнему пешеходу и сбила его.