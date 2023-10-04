В Белгороде увеличат число маршрутов по уборке дорог и тротуаров от снега

По словам Жигалова, для качественной и своевременной уборки улично-дорожной сети Белгорода разработаны 19 маршрутов по очистке дорог города и районов ИЖС, а также 23 маршрута по очистке тротуаров. В прошлом году их было 13 и 17 соответственно.