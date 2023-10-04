В Белгороде увеличат число маршрутов по уборке дорог и тротуаров от снега

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
По словам Жигалова, для качественной и своевременной уборки улично-дорожной сети Белгорода разработаны 19 маршрутов по очистке дорог города и районов ИЖС, а также 23 маршрута по очистке тротуаров. В прошлом году их было 13 и 17 соответственно.
Такие меры позволят увеличить объёмы работ по очистке в регламентируемый период снегоуборки.
Евгений Жигалов
Также Жигалов отметил, что сейчас прорабатывается вопрос по заключению договоров с подрядчиками на обслуживание маршрутов по уборке снега в микрорайоне Крейда и на объездных дорогах.
Привлекать подрядчиков будут и для работ на шести маршрутах в труднодоступных микрорайонах города: Крейда, Новый, Первомайский, Савино, Сокол и Оскочное. Механизированная очистка запланирована и в 13 микрорайонах ИЖС.
Это там, где сложные участки. Например, микрорайон Юго-Западный. Там роза ветров, перемёты достигают до метра. Поэтому без привлечения сторонних сил невозможно обеспечить безопасность и своевременную очистку улично-дорожной сети.
Евгений Жигалов