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В Белгороде увеличат число маршрутов по уборке дорог и тротуаров от снега

В Белгороде увеличат число маршрутов по уборке дорог и тротуаров от снега

4 октября 2023, 08:41
Фото: 1MI
Об этом сообщил генеральный директор управления Белгорблагоустройства Евгений Жигалов. Он также рассказал, в каких микрорайонах ИЖС трудно убирать последствия снегопада.

По словам Жигалова, для качественной и своевременной уборки улично-дорожной сети Белгорода разработаны 19 маршрутов по очистке дорог города и районов ИЖС, а также 23 маршрута по очистке тротуаров. В прошлом году их было 13 и 17 соответственно.

Такие меры позволят увеличить объёмы работ по очистке в регламентируемый период снегоуборки.
Евгений Жигалов

Также Жигалов отметил, что сейчас прорабатывается вопрос по заключению договоров с подрядчиками на обслуживание маршрутов по уборке снега в микрорайоне Крейда и на объездных дорогах.

Привлекать подрядчиков будут и для работ на шести маршрутах в труднодоступных микрорайонах города: Крейда, Новый, Первомайский, Савино, Сокол и Оскочное. Механизированная очистка запланирована и в 13 микрорайонах ИЖС.

Это там, где сложные участки. Например, микрорайон Юго-Западный. Там роза ветров, перемёты достигают до метра. Поэтому без привлечения сторонних сил невозможно обеспечить безопасность и своевременную очистку улично-дорожной сети.
Евгений Жигалов
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#Город#Безопасность#Новости Белгорода#Подрядчики#Маршруты#Белгород#Кристина Семенчук#Улично-дорожная сеть#Тротуары
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