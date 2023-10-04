В Белгороде после капремонта жители и комиссия не приняли почти половину домов

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Как сообщил заместитель мэра по ЖКХ Александр Лоскутов, на территории города ведутся работы по капремонту 88 многоквартирных домов, включая общежития.
На 2 октября работы завершили в 40 домах, что составляет 45% от общего количества. Приёмки ведутся по 18 объектам. Из них фактически в десяти уполномоченные комиссии работы по капремонту приняли. В двух домах со второго раза — на улицах Губкина, 14 и Привольная, 26.
Были замечания, которые устранялись и в ходе повторной приёмки были приняты.
Александр Лоскутов
В восьми домах у жителей и комиссии возникли замечания, которые сейчас подрядные организации устраняют. Затем вновь пройдёт повторная приёмка.
Из общего количества домов, в которых ведётся капремонт, десять домов идут по спецсчетам, где заказчиками выступает не Фонд реформирования ЖКХ, а сами жители. Там процедуры общественной приёмки не будет, так как жители будут и так сами принимать работы.
Мы понимаем, что темпы нужно наращивать. Сейчас работаем с Фондом, чтобы понять, как это сделать. По ряду договоров есть сроки выполнения 1 ноября. По завершению работы подрядчик ещё готовит документы. Мы перейдём на формат предварительной приёмки, чтобы в момент, пока готовятся документы, выслушать уже мнение жителей по качеству работ.
Александр Лоскутов
По итогам обсуждений мэр областного центра Валентин Демидов поручил публиковать результаты приёмки работ.