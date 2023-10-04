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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:54

В Белгороде после капремонта жители и комиссия не приняли почти половину домов

В Белгороде после капремонта жители и комиссия не приняли почти половину домов

4 октября 2023, 13:52
Фото: 1MI
Всего в городе работы по капремонту ведутся на 88 объектах. На сегодняшний день приняли 10. По восьми домам возникли замечания.

Как сообщил заместитель мэра по ЖКХ Александр Лоскутов, на территории города ведутся работы по капремонту 88 многоквартирных домов, включая общежития.

На 2 октября работы завершили в 40 домах, что составляет 45% от общего количества. Приёмки ведутся по 18 объектам. Из них фактически в десяти уполномоченные комиссии работы по капремонту приняли. В двух домах со второго раза — на улицах Губкина, 14 и Привольная, 26.

Были замечания, которые устранялись и в ходе повторной приёмки были приняты.
Александр Лоскутов

В восьми домах у жителей и комиссии возникли замечания, которые сейчас подрядные организации устраняют. Затем вновь пройдёт повторная приёмка.

Из общего количества домов, в которых ведётся капремонт, десять домов идут по спецсчетам, где заказчиками выступает не Фонд реформирования ЖКХ, а сами жители. Там процедуры общественной приёмки не будет, так как жители будут и так сами принимать работы.

Мы понимаем, что темпы нужно наращивать. Сейчас работаем с Фондом, чтобы понять, как это сделать. По ряду договоров есть сроки выполнения 1 ноября. По завершению работы подрядчик ещё готовит документы. Мы перейдём на формат предварительной приёмки, чтобы в момент, пока готовятся документы, выслушать уже мнение жителей по качеству работ.
Александр Лоскутов

По итогам обсуждений мэр областного центра Валентин Демидов поручил публиковать результаты приёмки работ.

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