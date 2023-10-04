В Белгороде определили место для складирования снега зимой

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
По его словам, в этом году бессрочно на 49 лет для складирования снега выделили площадку. Она находится на ул. К. Заслонова в Белгороде. Площадь — 90 тысяч кв. м.
Это тоже было проблемой. Сейчас это облегчит работу.
Евгений Жигалов
Напомним, в 2021 году от горожан поступали жалобы на несанкционированное складирование снега, который тает и вместе со скопившимися в нём солями и грязью попадает в грунтовые воды.
К примеру, в 2019 году жаловались люди в 3-м Корочанском переулке. Своими возмущениями они делились на сайте ОНФ: на пустырь в их районе регулярно приезжали грузовики и сгружали убранный с дорог снег с грязью и мусором. Когда площадка полностью заполнялась этой «серой кашей», коммунальщики вываливали её прямо вдоль дороги по всему переулку.
А в 2021 году городские коммунальные службы решили складировать его на улице Константина Заслонова. Подробности — по ссылке.