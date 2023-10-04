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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Белгороде определили место для складирования снега зимой

В Белгороде определили место для складирования снега зимой

4 октября 2023, 09:32
Фото: 1MI
Её площадь составляет 90 тысяч кв. м. Подробности сообщил генеральный директор управления Белгорблагоустройства Евгений Жигалов.

По его словам, в этом году бессрочно на 49 лет для складирования снега выделили площадку. Она находится на ул. К. Заслонова в Белгороде. Площадь — 90 тысяч кв. м.

Это тоже было проблемой. Сейчас это облегчит работу.
Евгений Жигалов

Напомним, в 2021 году от горожан поступали жалобы на несанкционированное складирование снега, который тает и вместе со скопившимися в нём солями и грязью попадает в грунтовые воды.

К примеру, в 2019 году жаловались люди в 3-м Корочанском переулке. Своими возмущениями они делились на сайте ОНФ: на пустырь в их районе регулярно приезжали грузовики и сгружали убранный с дорог снег с грязью и мусором. Когда площадка полностью заполнялась этой «серой кашей», коммунальщики вываливали её прямо вдоль дороги по всему переулку.

А в 2021 году городские коммунальные службы решили складировать его на улице Константина Заслонова. Подробности — по ссылке.

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#Площадка#Грузовики#Новости Белгорода#Коммунальные службы#Белгород#Кристина Семенчук#Складирование снега#Евгений Жигалов
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