В Белгороде определили место для складирования снега зимой

К примеру, в 2019 году жаловались люди в 3-м Корочанском переулке. Своими возмущениями они делились на сайте ОНФ: на пустырь в их районе регулярно приезжали грузовики и сгружали убранный с дорог снег с грязью и мусором. Когда площадка полностью заполнялась этой «серой кашей», коммунальщики вываливали её прямо вдоль дороги по всему переулку.