В Белгороде не завершили ямочный ремонт на 17%

По словам Жигалова, в текущем году в планах было выполнить текущий ремонт проезжей части города площадью 47 тысяч кв. м. На 2 октября выполнили чуть более 39 тысяч кв. м., что составляет 83% от плана. Из них силами Белгорблагоустройства выполнили работы на 29 тысяч кв. м.: