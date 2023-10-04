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ямочный ремонт в Белгороде

В Белгороде не завершили ямочный ремонт на 17%

4 октября 2023, 09:29
Фото: 1MI
ямочный ремонт в Белгороде
Всего в текущем году запланировано выполнить ремонт проезжей части города на 47 тысяч кв. м. Работы выполнили на 83%. Подробнее сообщил генеральный директор управления Белгорблагоустройства Евгений Жигалов.

По словам Жигалова, в текущем году в планах было выполнить текущий ремонт проезжей части города площадью 47 тысяч кв. м. На 2 октября выполнили чуть более 39 тысяч кв. м., что составляет 83% от плана. Из них силами Белгорблагоустройства выполнили работы на 29 тысяч кв. м.:

  • литой асфальтобетонной смесью — 1238,5 кв. м.;
  • плотной асфальтобетонной смесью — 7031,5 кв. м.;
  • струйно-инъекционный метод — 20 783 кв. м.

Подрядчики выполнили работы на 10 023 кв. м.:

  • литой асфальтобетонной смесью — 4211 кв. м.;
  • плотной асфальтобетонной смесью — 5812 кв. м.
Остаток площадей — это как раз подготовка улично-дорожной сети к осенне-зимнему периоду.
Евгений Жигалов

Напомним, ранее стало известно, что за прошедшую неделю в правительство региона поступило 58 жалоб от жителей Старооскольского горокруга на состояние дорог. Больше всего обращений — на дорожное покрытие в зоне ИЖС.

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#Новости Белгорода#Ямочный ремонт#Белгорблагоустройство#Белгород#Кристина Семенчук#Дорожное покрытие#Строительные работы#Улично-дорожная сеть
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