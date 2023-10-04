В Белгороде не завершили ямочный ремонт на 17%

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
По словам Жигалова, в текущем году в планах было выполнить текущий ремонт проезжей части города площадью 47 тысяч кв. м. На 2 октября выполнили чуть более 39 тысяч кв. м., что составляет 83% от плана. Из них силами Белгорблагоустройства выполнили работы на 29 тысяч кв. м.:
Подрядчики выполнили работы на 10 023 кв. м.:
Остаток площадей — это как раз подготовка улично-дорожной сети к осенне-зимнему периоду.
Евгений Жигалов
Напомним, ранее стало известно, что за прошедшую неделю в правительство региона поступило 58 жалоб от жителей Старооскольского горокруга на состояние дорог. Больше всего обращений — на дорожное покрытие в зоне ИЖС.