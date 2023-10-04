В Белгороде не хватает водителей для работы в две смены при уборке снега

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
По данным чиновника, для содержания уличной сети города в зимний период у Белгорблагоустройства в эксплуатации есть 125 единиц уборочной техники и 137 водителей. Для полноценной работы в две смены дефицит кадров составляет порядка 40 человек.
Над решением этой проблемы сейчас работаем, проработан план по привлечению подрядных организаций для экстренной уборки снега в пиковые снегопады, чтобы учесть ошибки прошлого сезона.
Александр Лоскутов
В целом на сегодняшний день к работе зимой в Белгороде будут привлекать 45 комбинированных дорожных машин, 26 тракторов для очистки тротуаров от снега, 19 погрузчиков для очистки и по грузки снега, две машины для переброски снежного вала, самосвалы и т. д.
Также Белгорблагоустройство заготовило пескосоляную смесь (100%) и соль (22%).
Сейчас понимаем, что соли хватит до января, поэтому происходит дополнительно процедура закупки для резерва до марта.
Александр Лоскутов
Для уборки дворов будут привлекать 843 дворника из 50 управляющих компаний, а в обильные снегопады дополнительно выйдут на работу ещё 397 человек.