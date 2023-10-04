В Белгороде не хватает водителей для работы в две смены при уборке снега

В целом на сегодняшний день к работе зимой в Белгороде будут привлекать 45 комбинированных дорожных машин, 26 тракторов для очистки тротуаров от снега, 19 погрузчиков для очистки и по грузки снега, две машины для переброски снежного вала, самосвалы и т. д.